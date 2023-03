Los nuevos Samsung Galaxy A54 y A34 5G te ofrecen más de lo que necesitas, pero... ¿es suficiente?

En nuestro análisis del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), dijimos que el tope de gama es el móvil con la mejor cámara (opens in new tab)del mundo, pero lo cierto es que no hace falta gastarse tantísimo dinero para conseguir un teléfono Samsung con cámara de calidad, y los recién anunciados modelos de gama media de la compañía parecen destinados a hacer que la fotografía móvil decente sea más accesible y entretenida.

Samsung acaba de presentar el Samsung Galaxy A54 5G y el Samsung Galaxy A34 5G, y nos ha llamado la atención que aunque la mayoría de móviles de gama media de otras marcas suelen contar con al menos una cámara de relleno, poco útil, como un sensor de profundidad mediocre o cosas así, estos móviles rompen esa tendencia.

El Galaxy A54 5G cuenta con una cámara principal de 50MP f/1,8 con estabilización óptica de imagen (OIS), una ultra gran angular de 12MP f/2,2 y una macro de 5MP f/2,4, además de una cámara frontal de 32MP f/2,2.

Con estas características, Samsung afirma que el Galaxy A54 5G puede hacer fotos excelentes incluso en condiciones de poca luz, además de videollamadas muy fluidas, y además, el teléfono tiene herramientas de edición mejoradas, para que puedas sacar el máximo partido a tus imágenes.

Sin embargo, el Samsung Galaxy A34 5G, más barato, no parece estar muy por debajo, ya que cuenta con una cámara principal de 48MP f/1,8 con OIS, una ultra gran angular de 8MP f/2,2 y una macro de 5MP f/2,4, además de una cámara frontal de 13MP f/2,2.

El Samsung Galaxy A54 5G tiene una pantalla Super AMOLED FHD+ de 6,4 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, mientras que el Galaxy A34 5G aumenta el tamaño a 6,6 pulgadas (a pesar de ser más barato) y tiene las mismas especificaciones, lo que supone un aumento respecto a los 90Hz del Samsung Galaxy A33 5G (opens in new tab) del año pasado.

Más allá de eso, ambos móviles comparten varias características, como que cuentan con baterías de 5.000mAh, lo cual está muy bien, y la velocidad de carga es de 25W (relativamente lento, algo habitual en Samsung). Por otro lado cuentan con conectividad 5G, un lector de huellas dactilares en pantalla, certificación IP67 de resistencia al agua, 128GB o 256GB de almacenamiento, una ranura para tarjetas microSD y altavoces estéreo.

El Samsung Galaxy A54 5G vienen con el chip Exynos 1380 (anunciado unas semanas antes de la presentación del A54) y 8GB de RAM, mientras que el A34 5G tiene el chip MediaTek Dimensity 1080 ligeramente menos potente, combinado con 6GB u 8GB de RAM. El Galaxy A54 5G también tiene un diseño ligeramente más moderno, con una cámara perforada, mientras que el A34 5G tiene un notch o lo que Samsung llama una "pantalla Infinity-U".

Image 1 of 5 Galaxy A34 5G (izquierda) | Galaxy A54 5G (derecha) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Galaxy A54 5G (arriba) | Galaxy A34 5G (abajo) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Galaxy A34 5G (izquierda) | Galaxy A54 5G (derecha) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Galaxy A34 5G (izquierda) | Galaxy A54 5G (derecha) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Galaxy A34 5G (izquierda) | Galaxy A54 5G (derecha) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy A54 5G y A34 5G: precios y disponibilidad

Como hemos comentado, el Samsung Galaxy A34 5G es el más económico de los dos. Tiene un precio de 399€ si optas por 128GB de almacenamiento, mientras que por 469€ puedes tener el doble de capacidad, es decir, 256GB.

Por otro lado, el Samsung Galaxy A54 5G cuesta 499€ o 549€, dependiendo de si prefieres 128GB o 256GB de almacenamiento.

Dicho esto, si compras uno de estos móviles en la web de Samsung (opens in new tab) y en varios otros puntos de venta habituales antes del 9 de abril (inclusive), podrás llevarte el modelo de 256GB de almacenamiento por el precio del básico.

La fecha de lanzamiento oficial de ambos móviles en España es el 31 de marzo, pero ya puedes pre-comprarlos. Los colores disponibles son Awesome Lime (lima), Awesome Graphite (gris oscuro), Awesome Violet (violeta) y Awesome White (blanco) para el Galaxy A54 5G, y Awesome Lime (lima), Awesome Graphite (gris oscuro), Awesome Violet (violeta) y Awesome Silver (plateado) para el Galaxy A34 5G.

Por último, por comparar estos precios con los del año pasado, el Galaxy A53 5G se lanzó por 449€, y el Samsung Galaxy A33 por 369€, lo que quiere decir que los nuevos modelos de 2023 han subido 50€ y 30€, respectivamente.

¿Suponen una mejora importante frente a sus predecesores?

Image 1 of 24 Samsung Galaxy A34 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A54 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A54 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A54 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A54 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A54 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A54 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A54 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A54 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A54 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A54 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A54 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A54 5G (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Obviamente, tendremos que analizar estos teléfonos por nosotros mismos para poder contaros exactamente qué nos han parecido, pero por lo que hemos podido ver hasta ahora, y sobre el papel, los nuevos modelos vienen con algunas mejoras respecto a sus predecesores en varios aspectos, pero no tanto en otros.

Por un lado, en términos de megapíxeles, los modelos anteriores parecen igual de logrados. De hecho, el Galaxy A53 5G (opens in new tab) tiene una cámara principal de 64MP, y tanto el A53 5G como el Galaxy A33 5G cuentan con un cuarto sensor para medir la profundidad, algo que se echa en falta aquí, aunque el de 2MP del Galaxy A33 5G es exactamente el tipo de lente de relleno que no echamos de menos.

Pero en el caso del Galaxy A54 5G sabemos que el tamaño de los píxeles de la cámara principal, el tamaño del sensor de imagen y el ángulo OIS han mejorado con respecto a su predecesor, por lo que es probable que las fotos salgan mejor, incluso después de perder unos cuantos píxeles con respecto al sensor anterior.

Otras mejoras evidentes son los chips que llevan los nuevos teléfonos y la tasa de refresco del Galaxy A34 5G, que pasa de los 90Hz del modelo anterior a los 120Hz.

Sin embargo, las capacidades de la batería, las velocidades de carga y los niveles de resistencia al agua son los mismos, y los diseños tampoco han cambiado mucho. Queda por ver si han mejorado lo suficiente como para situarse entre los mejores teléfonos Samsung (opens in new tab).