Los nuevos auriculares asequibles de Sony están cerca, tras la filtración en una conocida tienda

Tras una filtración anterior (opens in new tab) en la que se dieron a conocer una serie de nuevos productos de audio de Sony, llegan algunos detalles bastante concluyentes de los nuevos auriculares inalámbricos WH-CH720N de la marca japonesa.

Según informa Notebook Check (opens in new tab), la última filtración, que incluye imágenes, hojas de especificaciones y precios de los próximos auriculares, es cortesía de MediaMarkt, que parece haberse adelantado al publicar los detalles en su web antes del lanzamiento oficial por parte de Sony.

La discreta filtración parece confirmar que el nuevo modelo será el sucesor directo de los Sony WH-CH710N del año pasado, y que los auriculares mejorados incorporarán Bluetooth 5.2 y conectividad multipunto como principales novedades.

La cancelación del ruido, por su parte, vendrá de la mano del chip Sony V1, el mismo procesador MediaTek MT2822 que incorporan los auriculares Sony WH-1000XM5 y los Sony WF-1000XM4, que consideramos los mejores cascos inalámbricos (opens in new tab) del mercado.

También parece que se han introducido mejoras en términos de comodidad con respecto a los WH-CH710N, ya que los nuevos y más ligeros WH-CH720N pesan sólo 192g, frente a los 223g de su predecesor. Esa pérdida de peso se produce a pesar de lo que parece ser un mayor acolchado alrededor de los auriculares y debajo de la diadema, sobre la base de las imágenes.

Al igual que los WH-CH710N, la duración de la batería se sitúa en torno a las 35 horas con la cancelación de ruido activada.

La filtración de MediaMarkt no revela fecha de lanzamiento, pero sí un precio de 149€. Realmente, con tanta información ya en el sitio de un minorista, el lanzamiento debe estar a un par de semanas de distancia como máximo.

No es de extrañar que los nuevos auriculares vengan en el clásico negro de Sony. (Image credit: Notebookcheck.net)

Las actualizaciones podrían hacer que los Sony CH720N valgan más que su precio

El hecho de que esta última filtración de Sony haya aparecido en el sitio web de un minorista de renombre nos da mucha confianza en que el WH-CH720N es real, y las especificaciones proporcionadas parecen ciertas, sobre todo cuando se comparan con las del WH-CH710N.

Resulta alentador que Sony parezca haber escuchado algunas de nuestras críticas al modelo anterior. Nuestro mayor problema era la mediocre cancelación de ruido del WH-CH710N, algo que sin duda debería solucionarse con la inclusión del chip V1 de Sony; después de todo, es el motor de algunos de los mejores auriculares con cancelación de ruido del planeta.

Si a la mejora del ANC le unimos la conectividad Bluetooth 5.2 y el sonido divertido y enérgico de los WH-CH710N, que nos ha encantado, Sony debería tener entre manos unos auriculares capaces de competir con otros mucho más caros.

Compartiremos más detalles a medida que los tengamos, así que para saber más sobre los mejores auriculares (opens in new tab) y los mejores altavoces bluetooth (opens in new tab), permanece atento.