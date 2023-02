Sony lanzará unos nuevos auriculares y un altavoz Bluetooth económicos según una filtración

Los productos de audio de gama alta de Sony ocupan un lugar destacado en nuestras listas de los mejores auriculares (opens in new tab) y los mejores auriculares inalámbricos (opens in new tab), pero la compañía no mucha representación en el segmento más asequible del mercado. Hasta ahora.

Por lo que parece, Sony está preparando el lanzamiento de una nueva gama de auriculares y altavoces inalámbricos más baratos para complementar su oferta de gama alta.

La noticia nos llega a través del filtrador en serie Kuba Wojciechowski, cuyo reciente hilo de tuits destaca varios supuestos "productos de audio de Sony sin estrenar", entre ellos los auriculares inalámbricos Sony WH-CH520 y un altavoz inalámbrico SRS-XB100 para competir con los mejores altavoces Bluetooth.

Wojciechowski menciona también un altavoz llamado "MagicBucket", que podría tener un panel de control central flanqueado por dos altavoces redondos (imagínate una pieza de Lego que reproduce música).

La lógica sugiere que los auriculares WH-CH520 (si es que de verdad están en camino) serán una actualización directa de los ya excelentes auriculares Sony WH-CH510. A juzgar por las filtraciones, los dos productos parecen idénticos, salvo por la forma ligeramente más redondeada en que se sujeta la diadema en los nuevos WH-CH520.

El altavoz Sony SRS-XB100 es un poco más difícil de ubicar, pero se parece muchísimo al más bien poco impresionante altavoz Bluetooth Sony SRS-XB13, que necesita desesperadamente un sucesor superior. El número más grande en el nombre del SRS-XB100 y el diseño tan similar sugieren que podría tratarse de una nueva versión del SRS-XB13 (con una calidad de sonido mejorada, esperamos).

Aplicando una lógica de nomenclatura similar, el Sony SRS-XV500 podría ser una versión en miniatura del caro altavoz para fiestas Sony SRS-XV900. Es difícil calibrar el tamaño del dispositivo a partir de la imagen que Wojciechowski incluye en su tuit, pero los evidentes recortes de iluminación sugieren que el SRS-XV500 será otro altavoz para eventos de gran tamaño (aunque no tan caro).

Sony aún no ha confirmado la existencia de ninguno de los productos que Wojciechowski parece haber revelado prematuramente, pero esperamos que al menos algunos (si no todos) de los dispositivos presentados sean anunciados oficialmente en los próximos meses.

Compartiremos más detalles cuando los tengamos, así que para saber más sobre los mejores altavoces inalámbricos, permanece atento a TechRadar.