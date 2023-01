Los MacBooks Pro de Apple para el 2023 podrían ser decepcionantes

La máquina de rumores está funcionando una vez más con Apple, y esta vez hemos oído filtraciones sobre lo que nos deparan los Macs en el 2023, y puede que lleguen algunas decepciones.

Todo esto viene de una fuente de renombre en lo tocante a Apple, Mark Gurman. En su último boletín de Bloomberg (opens in new tab) habla de lo que está por venir en términos de MacBooks, el Mac Pro y el iMac (o lo que no va a llegar este año, mejor dicho). Como siempre, hay que tratar los rumores con mucha cautela, incluso los procedentes de fuentes más fiables.

Según Gurman, veremos nuevos MacBook Pro en la primera mitad del 2023, pero tendrán exactamente el mismo diseño y características que los modelos existentes de 14 y 16 pulgadas, con la única mejora real de la inclusión de los chips M2 Pro y M2 Max. Sin embargo, incluso en ese aspecto, el aumento de rendimiento será "marginal", asegura Gurman.

Lo que podría ser más emocionante son los aparentes planes de Apple para un portátil MacBook Air de 15 pulgadas, que podría ser la "salvación" para toda la gama Mac este año, aunque Gurman no dice qué incluirá. También nos dice que el MacBook de 12 pulgadas, rumoreado anteriormente, no llegará, o al menos no está en la hoja de ruta para un futuro próximo.

Habrá un nuevo Mac Pro para el 2023, pero también decepciona en algunos aspectos. Gurman cree que el Mac Pro de gama alta, con una CPU de 48 núcleos (y 152 núcleos para gráficos) ha sido cancelado, y que en su lugar Apple se limita a lanzar un modelo con el chip M2 Ultra. Eso arroja algunos signos de interrogación sobre cómo se comparará con el Mac Studio en términos de valor, señala Gurman, y el nuevo Mac Pro supuestamente también tendrá el mismo aspecto que la versión del 2019.

Hay más decepción en un cambio aparente que significa que la RAM del sistema no será actualizable por el usuario, ya que la memoria se soldará directamente a la placa base.

Para redondear la mediocre situación, un iMac Pro más grande, que Apple ha barajado como una posibilidad (apareciendo y desapareciendo de la hoja de ruta del producto, según Gurman) ahora parece poco probable que aparezca. Gurman observa: "A estas alturas me sorprendería que llegara en el 2023".

En cuanto a un iMac renovado de 24 pulgadas, no saldrá adelante hasta que el SoC M3 esté listo aparentemente, así que es probable que sea en el 2024 o quizá a finales de este año.

Aunque no nos hace felices, tampoco nos sorprende

Si todo esto hace que el asunto sea un polco de decepcionante (que lo es en su mayor parte), entonces debemos recordar que se trata sólo de especulaciones, y Gurman podría estar equivocado en algunos (o varios) aspectos. Incluso si tiene razón, lo que Apple está planeando ahora puede cambiar en el futuro.

En cualquier caso, suponiendo que los rumores anteriores sean ciertos, no es ninguna sorpresa oír que los MacBook Pro no cambiarán mucho respecto a las versiones actuales. Aunque la forma en que Gurman califica de "marginal" el aumento de rendimiento con respecto a los modelos actuales no despierta precisamente entusiasmo.

Esperábamos que esas actualizaciones llegaran a finales del 2022, si recuerdas, y cuando quedó claro que no iba a ser así, el plazo de lanzamiento rumoreado pasó a ser el primer trimestre del 2023. Ahora, Gurman habla de la primera mitad del año, lo que parece indicar que el lanzamiento en el primer trimestre podría no producirse, otra pequeña decepción.

No vimos el Mac Pro con silicio de Apple en el CES 2023 (opens in new tab), como esperábamos, y quizá ahora sepamos por qué: las cosas siguen en el aire con la máquina, quizá. Sea como sea el Mac Pro, es de suponer que Apple debe hacer que encaje y parezca una propuesta sensata dentro de su propia gama, aunque la mención de un posible paso atrás a una RAM no actualizable es una idea que echa para atrás. Con un PC tan caro como este, las restricciones en la actualización de componentes son, como poco, frustrantes.

Aun así, el MacBook Air de 15 pulgadas podría llegar en el 2023, lo que podría compensar el hecho de que el resto de la gama Mac que llegará a las estanterías este año tenga pocas diferencias con los modelos existentes o sea decepcionante en otros aspectos. Hace tiempo que se rumorea un MacBook Air más grande, pero nunca ha llegado a aparecer, pero quizá ahora sea el momento: sin duda hay grandes fans de la idea de una versión de 15 pulgadas del portátil (y también gente que se muestra más cautelosa al respecto).

Fuente: Apple Insider (opens in new tab)