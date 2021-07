Los españoles pasamos un tercio de nuestra vida en Internet

El mundo digital ha invadido nuestras vidas. Es un hecho tan obvio que incluso hemos dejado de darle importancia y lo hemos interiorizado como parte de la normalidad del día a día. Hemos dejado de notar el exceso de información, de horas frente a una pantalla, de veces que desbloqueamos el móvil o de fotos colgadas en nuestra red social favorita. Hemos perdido la noción cuánto es demasiado, y la triste realidad es que hace ya mucho que nos pasamos de "demasiado".

Una encuesta realizada por NordVPN a la que hemos tenido acceso en exclusiva, reveló que los españoles pasamos online 28 años, 9 meses y 10 días de nuestras vidas. Si comparamos ese dato con la media de nuestra expectativa de vida, que en España es de 83,4 años, se trata de casi un tercio de nuestro tiempo en el mundo.

Esta encuesta, realizada a usuarios de internet de entre 18 y 74 años de diferentes lugares de residencia, grupos sociales y de ambos géneros, señala que, en el transcurso de una semana normal, los españoles invertimos casi 58 horas en el uso de internet, es decir, casi dos días y medio. Si hacemos el cálculo, tenemos el resultado de unos 125 días en un año, o casi 29 años de toda una vida.

De esas 58 horas semanales, casi 20 se consumen trabajando, mientras que las otras 38 se reparten entre diversas actividades online.

La hora promedio a la que los españoles comenzamos a navegar en internet por la mañana son las 9:37, y no desconectamos hasta las 22:18 de la noche.

Enganchados (literalmente) a una serie

Los españoles pasamos 8 horas y 4 minutos a la semana viendo series y películas de TV en plataformas como Netflix, Prime Video o HBO, lo que representa la actividad online que más tiempo acapara nuestra atención. En segundo lugar, con una media de 6 horas y 1 minuto, están redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. Vale la pena insistir en que estos datos son un promedio, pero seguro que todos conocemos a alguien (¿quizá nosotros mismos?) que supera ampliamente esos tiempos.

Sigamos sumando. 4 horas y 53 minutos más de cada semana las dedicamos a ver vídeos en plataformas como YouTube y similares, mientras que Spotify, Deezer y otras plataformas similares de streaming de música se llevan 4 horas y 36 minutos más de nuestro tiempo.

Aunque no todo es ocio y diversión. Además de lo comentado anteriormente, 2 horas y 22 minutos a la semana las dedicamos investigar y buscar información, y otras 2 horas y 11 minutos se emplean en tareas administrativas cotidianas, como trámites bancarios, consulta de notificaciones, concertar citas médicas y similares.

Daniel Markuson, un experto en privacidad digital de NordVPN, reflexiona sobre los datos de la encuesta y hace una segunda lectura, aparte de la evidente adicción a internet que sufre la población en general: “La mayoría de nosotros busca que nuestras vidas sean más fáciles y más enriquecedoras a través de una serie de plataformas y servicios online. Sin embargo, casi nadie piensa en su seguridad online y en la privacidad de los datos que proporcionamos a las apps y webs. Las largas horas que pasamos en internet son indicativas del aumento del riesgo de convertirnos en otra víctima más de los ciberdelincuentes, y las actuales circunstancias globales hacen que estemos online todavía más tiempo”.

Las palabras de Markuson dan que pensar. Con cada clic que hacemos en una web, cada película que elegimos ver, cada anuncio que decidimos saltar y cada comentario que hacemos en una publicación de Facebook estamos proporcionando información privada sobre nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, nuestros gustos, e incluso de nuestro poder adquisitivo. Y como un tercio de nuestro tiempo da para montones de esas interacciones, estamos cediendo un flujo constante de información, que es utilizada para personalizar el contenido que nos encontramos en la red y, por tanto, retroalimenta nuestro interés y consigue que cada vez pasemos algún minuto más online. Suma y sigue.

¿Te parece exagerado? Pues te proponemos lo siguiente. A continuación puedes ver una lista con algunas de las actividades en internet que, de media, más tiempo nos ocupan a los españoles. ¿Por qué lo le das un vistazo y lo comparas con tu propia experiencia? Puede que te sorprendas si lo piensas detenidamente.

Tiempo online durante una semana promedio:

Streaming de series/películas de TV - 8 horas y 4 minutos

Redes sociales - 6 horas y 1 minuto

Escuchar música - 4 horas y 36 minutos

Ver vídeos - 4 horas y 53 minutos

Gestiones cotidianas - 2 horas y 11 minutos

Investigación - 2 horas y 22 minutos

Compras online - 2 horas y 5 minutos

Videoconferencias - 2 horas y 5 minutos

Videojuegos - 2 horas y 5 minutos

Clases y cursos - 2 horas y 9 minutos

Búsqueda de recetas - 1 hora y 50 minutos

Una sensación de seguridad basada en la ignorancia

Según la encuesta, casi 1 de cada 3 españoles (29,8%) no puede vivir diariamente sin internet, y esta dependencia nos obliga a compartir mucha información sensible.

Entre la información que compartimos de forma pública podemos encontrar nombres y apellidos (77,2%), fecha de nacimiento (76,2%), dirección completa (63,2%), estado civil (47,9%), gustos (39,9%), título profesional (39,2%) y talla de ropa (27,1%).

Además, una quinta parte de los españoles compartieron sus detalles bancarios (18,9%) y muchas fotos de su familia (15,2%).

Al preguntar a los encuestados sobre a qué renunciarían para que su información personal quedara permanentemente eliminada de internet, los españoles mencionaron fumar marihuana (36,4%), beber alcohol (27,1%) o jugar a videojuegos (27%). Curioso cuanto menos el hecho de que haya tanta gente que estaría dispuesta a dejar sus adicciones para borrar una información que previamente han compartido de forma libre debido a otra adicción: estar conectados.

“Actualmente, la mayor parte de nuestras actividades diarias puede realizarse online, desde hacer pagos hasta entretenernos con series de TV y videojuegos. Y por eso deberíamos prestar especial atención a las ciberamenazas online. Mensajes diseñados para crear una sensación de urgencia, con un remitente sospechoso o desconocido, un lenguaje pobre, o adjuntos o enlaces inciertos: esos son algunos de los primeros signos a los que debemos prestar atención para detectar una estafa. Es muy importante abrir solo los archivos adjuntos de las personas en quienes confías, y, si tienes cualquier duda, no dudes en comentarlo con tus compañeros y amigos”, avisa Daniel Markuson.

Por lo tanto, no solo se trata de nuestro bienestar mental, también de la protección de nuestra privacidad. Tanto los resultados de la encuesta como las conclusiones que se pueden extraer de estos reflejan que, como sociedad, estamos perdiendo la consciencia sobre el exceso de tiempo que pasamos online y, por ello, nos alejamos cada día un poco más del mundo real. Y no os quepa duda, en TechRadar somos los primeros que vemos la tecnología como algo maravilloso que puede mejorar el mundo y ayudar a la gente. Pero en una sociedad que no está sana, este tipo de excesos pueden conducir al aislamiento y la apatía, entre otras cosas, y que pasemos una tercera parte de nuestra vida en internet no parece el mejor indicativo de una sociedad con buena salud mental.

Seguiremos, pues, buscando ese difuso y casi utópico "término medio" que nos permita disfrutar de cada cosa en su justa medida.

Fuente: Nordsecurity