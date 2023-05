Los auriculares Beats Studio Buds Plus llegan a las tiendas sin previo aviso

Apple todavía no ha dicho gran cosa sobre los Beats Studio Buds Plus, pero ya se han visto en al menos una tienda de Estados Unidos, lo que es la mejor confirmación de su existencia que se puede tener, aparte de un comunicado de prensa oficial.

El informador técnico Ben Geskin (opens in new tab) (según MacRumors (opens in new tab)) ha recibido fotos de los auriculares inalámbricos en una tienda Best Buy, aunque parece que se están almacenando listos para salir a la venta y no se pueden comprar ahora mismo.

Esto demuestra que el lanzamiento es inminente y lo más probable es que se produzca en los próximos días. Los Beats Studio Buds debutaron en junio del 2021, por lo que llevamos bastante tiempo esperando a que llegue la actualización.

The other two colors https://t.co/q4kAPZj8QG pic.twitter.com/8QBpMdcZF9May 13, 2023 See more

Colores y duración de la batería

Las primeras imágenes compartidas por Geskin (opens in new tab) muestran que los Beats Studio Buds Plus estarán disponibles en colores blanco o negro, así como en un estilo transparente, que parecen influencias directas de los Nothing Ear (2).

En la caja se menciona la cancelación activa del ruido y una autonomía de 36 horas con la ayuda de la funda. Las versiones originales sólo duraban 15 horas con la funda incluida.

Los detalles de esta última filtración coinciden con lo que ya sabíamos de un anuncio en Amazon que se publicó antes de lo debido. Ese anuncio ponía el precio de los Beats Studio Buds Plus en 169,95 dólares (como siempre, en España ese precio se elevará tras la conversión a euros), con una fecha de lanzamiento del 18 de mayo.

Una mejora de verdad llega a las tiendas

Como ya sabrás por nuestra lista de los mejores auriculares inalámbricos (opens in new tab), se trata de un sector muy competitivo. Apple lo sabe mejor que nadie, ya que ofrece los AirPods y los AirPods Pro, así como los auriculares con la marca Beats.

Todavía no hay nada oficial sobre los Beats Studio Buds Plus, por supuesto, pero basándonos en lo que hemos oído hasta ahora, diríamos que se perfilan como una actualización sólida. No parece que el diseño vaya a cambiar mucho, pero eso no es un problema.

Si estos nuevos auriculares ofrecen una duración de la batería y una cancelación del ruido realmente mejores, como prometen, entonces el aumento de precio es más que aceptable. Por lo visto, también son compatibles con los comandos de voz de Siri, lo que es un detalle de agradecer.

También nos gusta la nueva opción transparente, que puede que no sea del gusto de todos, pero sin duda es diferente a lo habitual (aparte de los últimos auriculares Nothing). En cuanto Apple los haga oficiales, os lo haremos saber.