Los AirPods de Apple tienen competencia: ¿pueden los Nothing Ear 1 quitarles el trono?

(Crédito de imagen: Nothing)

La marca Nothing presentó sus nuevos earbuds inalámbricos, los Nothing Ear 1, a través de YouTube el martes anunciando su disponibilidad en 45 países desde el 17 de agosto. En los EE. UU., los auriculares costarán 99$, por lo que es probable que aquí cuesten alrededor de 100€.

Ese precio pone en jaque a los true wireless earbuds más conocidos, los Apple AirPods, a la vez ofrece todavía más funciones como cancelación activa de ruido, 34 horas de duración de la batería con el estuche de carga y controladores de 11,6 mm.

Ese mayor tamaño ha sido ajustado por el equipo sueco de ingenieros de audio Teenage Engineering y, con tres micrófonos incorporados, también ofrecerán una gran calidad en las llamadas.

Dicho esto, lo que parece exclusivo de los nuevos earbuds inalámbricos de Nothing es su exterior transparente y su estuche, que te permite ver el funcionamiento interno de los botones y, según sus diseñadores, asegurarte de que realmente estén dentro del estuche cuando lo cojas para salir.

Echa un vistazo al evento de presentación completo en YouTube, a continuación:

ANÁLISIS: ¿Pueden los Nothing Ear 1 hacer frente a los AirPods?

Aunque no creemos que los AirPods de Apple sean los mejores auriculares true wireless del mercado, no hay quien discuta que son los más populares. Desde atletas olímpicos hasta famosos, todo el mundo parece usar los conocidos earbuds de Apple.

Los Nothing Ear 1 definitivamente traen novedades como un exterior transparente, una batería súper duradera y cancelación activa de ruido, todo a un precio muy razonable. Todo eso lo hará muy atractivos y, sin embargo, se encuentran en un segmento muy competitivo junto con los pesos pesados de la tecnología como Samsung, LG, Sony, Apple, Amazon y docenas de otras marcas.

Entonces, ¿qué probabilidades hay de que Nothing haga mella en las ventas de audio de Apple? En realidad, no muchas. Otros como Samsung y Sony lo han intentado y no han logrado destronar a los AirPods como los auriculares más vendidos del mercado, en su segmento de precios y características.

Otro punto en contra de los Ear 1 es que no son los true wireless earbuds más baratos, ni son de ningún fabricante de audio importante. Aunque son más baratos que los AirPods, Nothing, como empresa, no tiene mucha influencia fuera de la industria de la tecnología. Básicamente, es el mismo problema que tuvo OnePlus con sus auriculares true wireless hace dos años.

Por supuesto, daremos nuestra opinión formada en nuestro análisis en profundidad pero, aunque es imposible predecir el futuro, parece que los Nothing tendrán que ofrecer un rendimiento equiparable a los Sony WF-1000XM4 a la mitad del precio para presentar batalla a los auriculares de Apple.