Llega una gran actualización gratuita para el plan más barato de Netflix

El primer plan de Netflix con publicidad se lanzó a finales del año pasado (opens in new tab), y se podría decir que no nos encantó. Sin embargo, Netflix ha escuchado nuestro consejo de que tenía que mejorar rápidamente, porque la compañía ha anunciado dos grandes mejoras en el plan "Básico con publicidad": un aumento en la calidad de vídeo, y la capacidad de transmitir a dos dispositivos a la vez.

En su informe de resultados (según FlatpanelsHD (opens in new tab)), Netflix dice: "este mes actualizaremos el conjunto de características de nuestro plan de anuncios para incluir calidad de vídeo 1080p frente a 720p y dos transmisiones simultáneas en los 12 mercados de anuncios, empezando hoy por Canadá y España".

Así que deberíamos ver pronto aplicados esos cambios, y esperamos que las mejoras lleguen a todos los demás mercados con publicidad antes de finales de abril, aunque es posible que se retrasen hasta principios de mayo. La aceptación del nuevo plan basado en publicidad parece haber sido lenta, aunque Netflix prometió que aumentaría el número de usuarios que lo contrataran (opens in new tab), y estos cambios parecen ser parte de ello.

Hoy en día, con Netflix Básico con anuncios sólo puedes ver contenidos en 720p HD, y sólo en un dispositivo a la vez, por lo que si tus padres están viendo una película en el piso de abajo, no podrás ver nada en tu tablet en tu habitación.

Ahora, podrás ver en Full HD 1080p, lo que significa que tienes más del doble de píxeles, por lo que la imagen es notablemente más detallada, y mucho más fácil para los mejores televisores 4K de escalar para que el contenido se vea bien en 4K, a pesar de no ser Ultra HD originalmente.

Pero la posibilidad de que dos dispositivos transmitan simultáneamente es probablemente el cambio más importante, ya que añade la flexibilidad necesaria para que personas en distintas partes de la casa puedan ver cosas diferentes al mismo tiempo.

Seguramente habrá más anuncios

Sin embargo, las otras limitaciones de la versión con publicidad se mantienen: no hay 4K, no hay HDR, no se puede descargar en el móvil para verlo sobre la marcha, y algunas películas y series no estarán disponibles... además, por supuesto, tienes que soportar los anuncios.

Sospechamos que Netflix está pensando en eliminar su nivel "Básico" sin anuncios después de estos cambios, puesto que ya señalamos que realmente no quiere que te suscribas a esta modalidad, y ahora la versión con anuncios es realmente mejor que la sin anuncios en algunos aspectos.

Netflix no ha dicho si podría actualizar sus otros planes, ahora que está cambiando el más barato, pero dijo en el informe de ganancias que el plan de anuncios gana más dinero por suscriptor que su plan estándar, que es en parte por lo que ha añadido nuevas características: "En EE. UU., por ejemplo, nuestro plan con anuncios ya tiene un total de ingresos medios por abonado (suscripción + anuncios) mayor que nuestro plan Estándar".

¿Significa esto que podría mejorar el plan Estándar para convertirlo en una oferta más diferenciada? ¿O introducir un nivel superior basado en anuncios que incluya 4K HDR y otras funciones? De momento no se sabe nada al respecto, pero basándonos en esta información, seguro que se está trabajando en ello.