Netflix promete ampliar su plan de suscripción con publicidad pese a su escasa aceptación

Los jefes de Netflix siguen siendo optimistas sobre el plan más barato de la compañía, Netflix Básico con anuncios (opens in new tab), a pesar de su recepción relativamente fría entre los suscriptores.

Según un análisis (opens in new tab)realizado por la firma de investigación Antenna, Netflix Básico con anuncios representó sólo el 9% de las suscripciones en EE.UU. en el mes siguiente a su lanzamiento en noviembre de 2022, pero los ejecutivos de Netflix han asegurado a los inversores que están "satisfechos" con el crecimiento del plan.

Esta afirmación llega a través del presidente mundial de publicidad de la plataforma, Jeremi Gorman, quien, mientras hablaba con Variety en el CES 2023 (opens in new tab) (compartido por TechCrunch (opens in new tab)), también dijo que las conversaciones para renegociar los acuerdos de contenido que originalmente no incluían derechos AVoD (publicidad en streaming en videos bajo demanda) están "progresando día a día."

En otras palabras, parece que la cantidad de contenidos disponibles que se podrán ver con el plan Básico con anuncios de Netflix va a aumentar. Ahora mismo, el nivel de suscripción más barato, que cuesta 5,49€ al mes, ofrece alrededor del 85% del contenido disponible para ver en Netflix con los planes más caros (aunque casi todas las mejores series y mejores películas de Netflix ya están incluidas en el plan).

Lanzado en noviembre de 2022, Netflix Básico con anuncios implica que los espectadores deben ver hasta cinco minutos de anuncios por hora, y soportar un límite de 720p en la calidad de vídeo, a cambio de una cuota mensual más barata. Con el nuevo plan, los abonados tampoco pueden descargar contenidos para verlos sin conexión.

Netflix con anuncios cuesta actualmente 5,59€ al mes (Image credit: Shutterstock / Koshiro K)

Cabe señalar que el nuevo plan de suscripción no ha sido bien recibido en su forma inicial, y los clientes y comentaristas han criticado su inconsistente implementación de anuncios y el hecho de que este plan va en contra de la idea inicial de los servicios de streaming, cuyo mayor punto a favor era la posibilidad de ver contenidos sin tener que soportar publicidad.

En el primer punto, Netflix no está de acuerdo. En su intervención en CES 2023, Gorman explicó que la plataforma considera que su "amplia variedad de tipos de publicidad", es decir, anuncios de "empresas de bienes de consumo, empresas de lujo, empresas de automoción y empresas minoristas", es "buena para la experiencia del consumidor".

¿Deberías optar por el plan barato de suscripción con anuncios?

(Image credit: Shutterstock / Daniel Constante)

Obviamente, que te compense soportar los anuncios a cambio de pagar menos, dependerá de tu situación personal.

Claro que no es una propuesta especialmente atractiva saber que tus películas y series se verán interrumpidas por hasta cinco minutos de anuncios por hora si te suscribes al plan con anuncios, pero el hecho es que la suscripción es realmente barata.

Por 5,49€ al mes podrás disfrutar en Netflix de Stranger Things, el Juego del Calamar, The Crown, Sex Education y Bridgerton a tu antojo, pero tendrás que tolerar una serie de anuncios de entre 15 y 30 segundos antes y durante el visionado.

La controversia surge cuando las empresas de streaming aumentan el precio de sus tarifas sin publicidad para dar cabida a estos nuevos planes con publicidad. De momento, los precios de Netflix siguen siendo los mismos que eran antes del lanzamiento del plan básico con anuncios, pero por ejemplo, en EEUU lanzaron un plan sin anuncios para Disney+, y esa plataforma aumentó en las semanas siguientes los precios de sus planes sin publicidad.

En caso de que Netflix decida seguir el mismo camino en 2023, la fe de sus ejecutivos en el futuro del plan con publicidad podría no ser tan inquebrantable.