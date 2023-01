Netflix Básico con anuncios - Qué es y cómo suscribirte al plan más barato de Netflix

A estas alturas ya habrás escuchado que Netflix tiene un nuevo plan de pago, mucho más barato. Es exactamente lo que Netflix prometió en su día que nunca ofrecería: un plan de suscripción con anuncios.

El nuevo plan barato de Netflix está disponible en España desde el 10 de noviembre de 2022, y se llama oficialmente "Netflix Básico con anuncios". Su precio es de tan solo 5,49€ al mes, y te dará acceso a la mayoría de las series y películas de la plataforma (no todas), a cambio de soportar 5 minutos de anuncios por cada hora de visionado.

Hemos dicho "la mayoría" porque, tal y como anunció (opens in new tab)Netflix: "hay un número limitado de películas y series que no están disponibles debido a restricciones de licencias". Pero no te preocupes, porque todas las mejores series y películas de Netflix sí que están disponibles. Además, Netflix ha afirmado recientemente (opens in new tab) que las conversaciones para renegociar los acuerdos de contenido que originalmente no incluían derechos AVoD (publicidad en streaming en videos bajo demanda) están "progresando día a día."

Otros inconvenientes del nuevo plan barato es que estarás limitado a ver los contenidos en calidad 720p, y que no podrás descargar los títulos para verlos offline. Pero ese es probablemente un precio justo a pagar a cambio de pagar menos (sí, parece un trabalenguas).

A continuación, te vamos a explicar cómo cambiarte al plan de Netflix Básico con anuncios, ya sea que ya estás suscrito a otro plan de la plataforma o seas un nuevo suscriptor para Netflix. También hemos compartido nuestras primeras impresiones sobre la relación calidad-precio que Netflix Básico con anuncios aporta al servicio de streaming.

Nuevos suscriptores

Los pasos necesarios para unirse a Netflix Básico con anuncios como nuevo abonado son los mismos que sigues para unirte a cualquier otro tipo de plan de suscripción a Netflix.

Si nunca has tenido una cuenta de Netflix, ve a la web Netflix.com (opens in new tab) y regístrate con tu correo electrónico, fecha de nacimiento y sexo para crear una cuenta. Se te pedirá que crees una contraseña y selecciones un método de pago, antes de darte la opción de elegir tu plan (opens in new tab): Básico con anuncios, Básico, Estándar o Premium.

Ya sólo te queda seleccionar el plan Básico con anuncios y ya puedes empezar a ver contenidos.

Para los que ya están suscritos a Netflix

Si ya estás suscrito a Netflix, y quieres pasarte al plan Básico con anuncios para pagar menos, el proceso es igualmente muy sencillo.

Lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión en tu cuenta de Netflix desde un portátil o una tablet, y acceder a la información de tu cuenta (te aparecerá la opción "Cuenta" si pinchas arriba a la derecha en el circulito con tu imagen de perfil).

En la ventana que se te abrirá, verás que te aparece debajo de tus detalles de pago, una opción que pone "Cambiar de plan". Pincha encima, y se te abrirá una lista con los distintos planes de pago disponibles, que ahora incluye el plan Básico con anuncios. Sólo te falta seleccionar el plan en cuestión, darle a Siguiente, y confirmar los cambios.

Hay que tener en cuenta que, mientras que los cambios en los planes más caros de Netflix surten efecto inmediatamente, los cambios en los planes más baratos no se activarán hasta la siguiente fecha de facturación. En otras palabras, tu cuenta no incluirá anuncios inmediatamente si decides hacer el cambio, sino que podrás seguir disfrutando de las ventajas de un plan más caro hasta tu próxima fecha de pago.

¿Deberías optar por el plan Básico con anuncios de Netflix?

Obviamente, que te compense soportar los anuncios a cambio de pagar menos, dependerá de tu situación personal.

Claro que no es una propuesta especialmente atractiva saber que tus películas y series se verán interrumpidas por hasta cinco minutos de anuncios por hora si te suscribes al plan con anuncios, pero el hecho es que la suscripción es realmente barata.

Por 5,49€ al mes podrás disfrutar en Netflix de Stranger Things, el Juego del Calamar, The Crown, Sex Education y Bridgerton a tu antojo, pero tendrás que tolerar una serie de anuncios de entre 15 y 30 segundos antes y durante el visionado.

Stranger Things y El Juego del Calamar son las dos series de Netflix más populares (Image credit: Netflix / Future)

Es importante señalar que el precio de las suscripciones existentes de Netflix siguen siendo, al menos por ahora, los mismos que antes del lanzamiento del plan Básico con anuncios. Y por supuesto, no hay obligación de pasarse al plan más barato de Netflix con publicidad si no se quiere.

Los negocios son los negocios, y es probable que Netflix vuelva a subir los precios de sus suscripciones en 2023, pero tal y como están las cosas ahora mismo, es difícil criticar a la compañía por introducir un plan de Netflix más asequible que, sin duda, ayudará a millones de clientes a ahorrar dinero sin perder el acceso a sus series preferidas.

Nuestra opinión, de momento, es que podemos recomendar el nuevo plan a todas aquella personas que quieran disfrutar, o seguir disfrutando, de la galardonada programación de la plataforma por el precio mensual de un par de cafés.