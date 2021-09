Lista de novedades del PlayStation Showcase: todos los tráilers de juegos para PS5

Cuando oímos que el PlayStation Showcase simplemente iba a ofrecer 40 minutos de avances sobre los últimos juegos que llegarían a PS5, y que ninguno de los cuales presentaría imágenes acerca del PSVR 2, dudamos sobre cuánto contenido de calidad veríamos realmente por parte de Sony.

Sin embargo, resulta que 40 minutos han sido tiempo más que suficientes para dejarnos boquiabiertos con una auténtica secuencia de anuncios increíbles, desde el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic hasta el avance de Wolverine (Marvel) de Insomniac Games.

Según nuestro recuento, han habido un total de 18 tráilers maravillosos que han debutado en el PlayStation Showcase, y a continuación hablaremos sobre cada uno de ellos para ahorrarte un poco de tiempo.

Star Wars: Knights of the Old Republic (remake)

Sony empezó fuerte con el tráiler de KOTOR... eh, mejor dicho: con el remake de Star Wars Knights of the Old Republic, para que me entendáis todos los no-aficionados. El tráiler, que presenta la revelación lenta de Darth Revan con la narración de Bastilla Shan, es absolutamente maravilloso, aunque es poco probable que se utilice en el juego. Aún así, el número de polígonos tan elevado hace que los gráficos sean impresionantes, y el hecho de que hemos estado esperando casi 20 años para esto, nos emociona todavía un poco más.

God of War: Ragnarok

Las épicas aventuras de Kratos como padre continuarán en God of War: Ragnarok, cuyo tráiler hizo su debut durante el evento del Showcase. Mientras que Kratos está por ahí haciendo cosas de padre, también se le ve empuñando las Espadas del Caos de sus días de gloria como una auténtica máquina de matar directamente sacado del Panteón griego, cuyos actos son tan sangrientos como cabría esperar. Definitivamente, deberías acostar a los más pequeños antes de embarcarte en la próxima aventura nórdica de Santa Monica Studios.

Tiny Tina’s Wonderlands

Con los maravillosos sonidos de "¡Dame Chocolate!" de Babymetal, el último tráiler de Tiny Tina’s Wonderlands presenta explosiones, pistolas... y un río de refresco de naranja. Suena bien para tratarse de un spin-off de Borderlands. Al igual que las entregas anteriores de la serie, el juego va de saquear y disparar, pero Wonderlands añade elementos de magia y fantasía que se mezclan entre toda esta carnicería. Si bien la mayoría de los juegos nunca tendrán el valor suficiente para incluir dragones, unicornios y lanza-cohetes, el desarrollador Gearbox Software lo ha hecho, y los resultados son deslumbrantes y escandalosos al mismo tiempo.

Project Eve

Esta es la primera vez que escuchamos hablar sobre Project Eve, un juego de los estudios de Shift Up que parece tratarse de una aventura hack and slash ambientada en un futuro post-apocalíptico bastante cercano. Con una protagonista femenina que empuña una espada, enfrentándose a monstruos enormes, con acción a cámara lenta y eventos cinematográficos, el juego parece un auténtico anime. Sin embargo, Project Eve todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Forspoken

Por fin hemos podido echar un primer vistazo a Forspoken, un nuevo juego de rol de acción de Square Enix que anteriormente lo conocíamos como Project Athia. En el avance de 3 minutos de duración, obtenemos una mejor presentación de la protagonista Frey Holland, una neoyorquina que de repente se encuentra atrapada en la tierra mística de Athia. Una aventura repleta de increíbles habilidades mágicas, con un compañero bastante cínico que todos vamos a odiar (el inagotable Cuff). No podemos esperar a que Forspoken sea lanzado en primavera de 2022.

Rainbow Six Extraction

Tenemos un nuevo tráiler de Rainbow Six Extraction, la continuación del popular juego Rainbow Six: Siege. El nuevo avance nos ha dejado ver habilidades con las que estamos bastante familiarizados, las cuales regresan de Siege, incluyendo una torreta blindada parecida a Tachanka y drones que los jugadores pueden utilizar para explorar el terreno antes de planificar un ataque. La fecha de lanzamiento será en enero de 2022.

Alan Wake Remastered

Un juego indie de la era de Xbox 360, creado por el estudio Remedy, mucho antes de su gran éxito Control, Alan Wake presenta a un héroe epónimo que asume la oscuridad tanto metafórica como literalmente en un juego de disparos y thriller en primera persona. Esta es la primera vez que Alan Wake llega a PlayStation, ya que el desarrollador del juego, Remedy Entertainment, ha sido socio de Microsoft durante años. Su llegada a PlayStation podría significar cosas más importantes para Remedy y Sony, pero incluso si no sucediera nada, tener a Alan Wake en PS5 debería ser más que suficiente para poner la piel de gallina a los jugadores.

Alan Wake Remastered llegará a PS5 y Xbox Series X el 5 de octubre de 2021.

GTA 5 y GTA Online

Sabíamos que GTA 5 llegaría a las consolas de última generación, incluida la PS5, pero antes pensábamos que llegaría el 5 de noviembre, y la nueva fecha de lanzamiento lo aplaza hasta marzo de 2022, tal y como se revela en el avance. Se supone que el juego se ha mejorado para PS5, pero es difícil saberlo por el tráiler.

Ghostwire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo, el juego de aventuras sobrenaturales presentado en el E3 2019, ofreció un nuevo tráiler que insinúa la historia y los poderes del juego. Depende solo de ti vencer a los enemigos fantasmales mientras derrotas a un peligroso ocultista cuando Ghostwire: Tokio se lance en primavera de 2022.

Guardianes de la Galaxia

Un nuevo tráiler de Guardianes de la Galaxia muestra una versión más nítida del juego que realmente nos emociona. El avance revela que van a pasar muchas cosas con las tropas de Nova (y posiblemente con el propio Nova), un nuevo villano y bromas con más chispa que las que hemos visto antes. El juego sale el 26 de octubre de 2021.

Bloodhunt (Vampire: The Masquerade)

El próximo Bloodhunt (antes llamado Blood Hunt) es un juego de Battle Royale gratuito, ambientado en el universo de Vampire: The Masquerade, y este nuevo avance mostró ejemplos de la masacre vampírica de la que serás capaz, así como algunas habilidades anti-vampiro de soldados militares de un grupo conocido como la Entidad. Bloodhunt llegará a PS5 en 2021.

Deathloop

Hemos oído hablar mucho sobre Deathloop, e incluso tuvimos el primer acercamiento al juego hace meses, de modo que el último avance no te sorprenderá con contenido nuevo. En cambio, es un buen resumen de lo que trata el juego (bucles de tiempo, quedarse atrapado en una isla...), aunque muestra ciertas interacciones con el entorno más sutiles, como disparar a una máquina expendedora para que los enemigos se tropiecen con lo que se derrame. Deathloop saldrá el 14 de septiembre de 2021.

Uncharted: Legacy of Thieves

Se aproxima una nueva colección que incluye versiones remasterizadas de Uncharted 4: A Thief's End, y su juego derivado, Uncharted: Lost Legacy. Si bien el avance y la entrada de blog de PlayStation se quedaron cortos en detalles, esperamos retoques gráficos y un gameplay más fluido en las plataformas modernas. Uncharted: Legacy of Thieves saldrá a principios de 2022 para PS5 y, poco después, para PC.

Kid A Mnesia Exhibition

¿Algún fan de Radiohead por aquí? El grupo se está preparando para lanzar una exhibición virtual en torno al 21 aniversario de sus álbumes más vendidos, Kid A y Amnesiac, y lo cierto es que las imágenes del tráiler sugieren algo extraño y grande al mismo tiempo. Echa un vistazo a la presentación Kid A Mnesia en noviembre de 2021 para PS5 y a través de la Epic Games Store para PC y Mac.

Tchia

Esta es la primera vez que vemos Tchia, una aventura tropical, con gráficos al estilo de dibujos animados que nos recuerda a una mezcla entre Zelda: Breath of the Wild, deambulando y deslizándose por ahí, y Soul Jumping, por la mecánica de posesión de objetos y animales para viajar y resolver acertijos. No sabemos mucho sobre el juego, pero parece bastante cuidado, con una banda sonora digna de la típica animación de Disney, y una aventura basada en las islas del mundo real de Nueva Caledonia. Tchia llegará en 2022 a PS4 y PS5.

Marvel’s Wolverine

Después de tener un gran éxito con su franquicia de Marvel's Spider-Man, Insomniac Games ha anunciado que lanzará un juego de Marvel Wolverine para PS5. Según una entrada de blog de PlayStation, Marvel's Wolverine es un juego independiente dirigido por Brian Horton y Cameron Christian, quienes dirigieron hace poco al equipo de Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Se trata de una buena señal para el juego, ya que Miles Morales fue bien recibido, pero indiscutiblemente, existe una gran diferencia generacional entre Spider-Man y Weapon X.

Aunque todavía no podemos hablar sobre cómo será el juego, le daremos a Insomniac el beneficio de la duda y nos emocionaremos por adelantado. No hay garantía de que Wolverine consiga tantos éxitos como su predecesor, pero esperamos que ese sea el caso, y lo cierto es que mantendremos los ojos abiertos y las garras afiladas en busca de información a medida que se vayan conociendo nuevos detalles.

Gran Turismo 7

La franquicia Gran Turismo ha sido durante mucho tiempo sinónimo de nuevas consolas de PlayStation, así que resulta un poco extraño que la PS5 no se lanzara con uno de estos juegos. Sony y el desarrollador Digital Polyphony están buscando recuperar el tiempo perdido con el último avance de Gran Turismo 7, que debería estar disponible el 4 de marzo de 2022. Aún quedan varios meses, y los jugadores de Xbox estarán jugando a Forza Horizon 5 en ese momento, pero según lo que hemos visto en el tráiler, por los coches surrealistas y la maravillosa iluminación ambiental entorno a algunas de las pistas de carreras más famosas del mundo, parece que valdrá la pena esperar.

La fecha de lanzamiento de Gran Turismo 7 es el 4 de marzo de 2022.

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 es la continuación del gran éxito de Insomniac para PS4, Marvel's Spider-Man, así como de Marvel's Spider-Man: Miles Morales. El tráiler muestra a ambos superhéroes disfrazados y acabando juntos con los malos, pero tras ellos, en las sombras, acecha un villano conocido de los cómics (y cines): Venom.

¿Hemos dicho villano? Pues en el blog de PlayStation dicen literalmente 'villanos', en plural, y nuestro sentido arácnido no dice que solo podría ser Kraven el Cazador... ¿o no?

Marvel's Spider-Man 2 sale en 2023.