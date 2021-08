La temporada 3 de The Mandalorian se empezará a grabar dentro de poco, según lo que ha dicho una de sus estrellas

La tercera temporada de The Mandalorian por fin está a punto de empezar a grabarse, según lo que ha dicho uno de los miembros del reparto de la serie de Disney+.

Giancarlo Esposito, que interpreta a Moff Gideon en esta serie spin-off de Star Wars, ha desvelado que empezarán a rodar escenas próximamente.

El actor habló en la conferencia GalaxyCon, y cuando le preguntaron sobre cuánto faltaba todavía para que la producción de la temporada 3 de The Mandalorian empezara, Esposito explicó que ya no habría que esperar mucho más.

"Los creadores de The Mandalorian acaban de terminar de grabar la serie de Boba Fett y pronto empezarán con la tercera temporada", dijo Esposito.

El Libro de Boba Fett es otra serie de Star Wars y se trata de un spin-off de The Mandalorian que se estrenará en diciembre de 2021.

Según la actriz Ming Na-Wen, que interpreta a Fennec Shand, un personaje que apareció previamente en The Mandolarian y ahora es co-protagonista de la serie de Boba Fett, la grabación terminó a principios de junio, por lo tanto, no debe quedar mucho hasta que finalmente comience la grabación de la tercera temporada de The Mandalorian.

Análisis: ¿entonces cuándo empezarán a grabar al tercera temporada de The Mandalorian?

(Image credit: Lucasfilm Ltd)

Más de uno se esperaba que tendríamos que esperar más tiempo para que la temporada 3 de The Mandalorian comenzara a grabarse.

El protagonista de la serie, Pedro Pascal, está actualmente grabando la primera temporada de la serie The Last of Us de HBO. Por lo que es posible que te estés preguntando cómo es posible que se grabe la tercera temporada de The Mandalorian si el actor todavía está ocupado (y va para largo).

Pues bien, Esposito ha revelado que el resto del reparto de la serie y el equipo de producción en realidad no tienen que esperar a que Pascal esté libre para empezar a grabar.

Sabéis por qué, ¿verdad? Claro, como dijo Esposito: "Nunca tenemos que esperar a Pedro"... Como todo fan de la serie sabe, al actor realmente no se le ve la cara casi nunca, ya que prácticamente siempre lleva puesto un casco, y muy pocas veces se lo quita.

Esto permite a Lucasfilm y a Disney grabar sin que el actor protagonista esté presente.

¿Cómo? Pues está claro. Cualquier actor con una complexión parecida a Pascal se puede poner el traje de Mando y ponerse a grabar escenas.

Pedro Pascal en realidad puede limitarse a grabar su voz después en el estudio para las escenas en las que no estaba disponible para grabar. La grabación de la primera temporada de The Last of Us no terminará hasta junio de 2022, por lo que parece que esta será la única opción posible de proceder para que realmente se pueda grabar la tercera temporada de The Mandalorian.

En conclusión, si Lucasfilm y Disney siguen este plan, entonces la grabación de The Mandalorian podrá empezar antes de lo que todos esperábamos. Nosotros creemos que podría empezar en octubre (que es cuando se comenzaron a filmar las dos temporadas anteriores en 20218 y 2019 respectivamente), y que para febrero o marzo de 2022 habrán terminado de grabar.