La nueva IA fotográfica de Google trae luz a la oscuridad y mucho más

Los fotógrafos pronto podrán "ver en la oscuridad" de forma efectiva después de que Google Research haya añadido una nueva herramienta de reducción de ruido mediante IA a su proyecto MultiNeRF (opens in new tab).

El programa RawNeRF puede leer las imágenes utilizando la inteligencia artificial para añadir mayores niveles de detalle (y reducir los elementos molestos) a las fotos hechas en condiciones más oscuras y con poca luz. Según el equipo que está detrás del proyecto, funciona mejor que cualquier otra herramienta de reducción de ruido existente.

"Cuando se optimiza sobre muchos datos sin procesar ruidosos, NeRF produce una representación de la escena tan precisa que las nuevas vistas que genera superan a los desnoisers profundos dedicados a una o varias imágenes que se ejecutan con las mismas imágenes de entrada", explican los investigadores (opens in new tab) en un documento de la Universidad de Cornell.

¿Qué es NeRF?

NeRF es un sintetizador visual, una herramienta capaz de escanear miles de fotografías (opens in new tab) para reconstruir renders 3D precisos.

Según Ben Mildenhall, uno de los investigadores del proyecto, NeRF funciona mejor con fotografías bien iluminadas y con bajos niveles de ruido. En otras palabras, está pensado para fotografiar de día.

Las fotos nocturnas y con poca luz resultaron ser problemáticas, ya que ocultaban los detalles en las sombras o se volvían más ruidosas al aumentar el brillo en la postproducción. El problema que encontraron Mildenhall y su equipo fue que las herramientas de eliminación de ruido pueden reducirlo en cierta medida, pero a costa de la calidad de la imagen.

Con la llegada de RawNeRF, la inteligencia artificial está preparada para reducir el ruido sin eliminar el detalle, lo que permite a los fotógrafos "ver en la oscuridad".

En un vídeo de demostración, NeRF in the Dark (opens in new tab), (publicado originalmente en mayo del 2022 y que pasó bastante desapercibido en su momento) Mildenhall muestra una escena iluminada sólo con la luz de una vela. RawNeRF es "capaz de combinar imágenes tomadas desde muchos puntos de vista diferentes de la cámara para denotar y reconstruir conjuntamente la escena", explica el investigador de Google.

Original (L) vs RawNeRF (R) (Image credit: Google Research)

Las imágenes reconstruidas se representan en un espacio de color HDR lineal, lo que permite a los usuarios manipular aún más los ángulos, las exposiciones, la asignación de tonos y el enfoque. En su vídeo, Mildenhall señala cómo la variación de cada uno de estos elementos juntos "crea un efecto atmosférico que puede atraer la atención a diferentes partes de la escena".

Aunque todavía está en fase de investigación y no es un producto oficial de Google (todavía), RawNeRF ofrece un interesante vistazo a cómo la IA podría ayudar a los creativos a reflejar mejor el mundo que les rodea.