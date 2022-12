La gama iPhone 15 podría no venir con el cambio en el diseño que todos esperábamos

No hace mucho, escuchamos hablar de algunos interesantes cambios de diseño que podrían llegar a la gama iPhone 15 (opens in new tab), siendo el principal de ellos que los bordes podrían pasar a ser curvados, pero ahora parece que ese cambio está lejos de estar confirmado.

Eso no quiere decir que la filtración anterior estuviera equivocada, pero según un filtrador con un historial respetable llamado LeaksApplePro ha contado a Forbes (opens in new tab), el cambio a los bordes curvados se está "considerando seriamente", pero aún no se ha decidido.

Forbes señala que, por lo general, el diseño de un nuevo iPhone ya se habría finalizado y decidido a estas alturas, por lo que estas dudas son poco comunes, pero podría deberse a la incertidumbre actual dentro de la cadena de suministro de Apple, que podría hacer que un cambio de diseño fuera más difícil de llevar a cabo de lo habitual.

En otras palabras, los bordes curvados podrían ser un cambio deseado por Apple, pero podría resultar complicado de llevar a la práctica. Aun así, parece que al menos hay buenas posibilidades de que se produzca este cambio.

LeaksApplePro también hizo algunos comentarios sobre la reciente afirmación de que algunos o todos los modelos de la gama iPhone 15 estarán revestidos de titanio.

El filtrador ha aclarado que sólo se utilizará titanio en los laterales, que es en gran medida lo que se esperaba, ya que la carga inalámbrica no funcionaría a través de una parte trasera metálica. La parte trasera seguirá siendo de cristal.

Por supuesto, de momento debemos coger con pinzas toda esta información, ya que los iPhone 15 no llegarán hasta septiembre del 2023.

Estas afirmaciones son fiables, pero no esperéis que todos los modelos tengan titanio

Todas las filtraciones anteriores nos parecen creíbles, pero en lo que respecta al uso del titanio creemos que lo más probable es que solo lo veamos en el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra (opens in new tab), ya que se trata de un material mucho más caro que el aluminio del iPhone 14 (opens in new tab) o el acero inoxidable del iPhone 14 Pro (opens in new tab).

Al menos una fuente ha dicho específicamente que sólo los modelos superiores tendrán titanio, pero otras fuentes han sido menos específicas, por lo que vale la pena concretar ese detalle.

En cuanto a los laterales curvados, el consenso hasta ahora parece ser que, en caso de que este cambio se confirme, todos los modelos del iPhone 15 los tendrán, y eso es creíble.

A Apple le vendría bien renovar un poco el diseño, sobre todo en los modelos básicos, donde no hemos visto ningún cambio real este año, y a diferencia de un cambio en los materiales, los bordes curvados probablemente no aumentarían el coste, sino que ayudaría a los próximos terminales a destacar más entre los mejores teléfonos del mercado (opens in new tab).