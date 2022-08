La función del Apple Watch 8 que más ilusión me hacía puede que no funcione en su lanzamiento

Se espera que Apple anuncie el próximo dispositivo de su línea Apple Watch en septiembre, pero su rumoreado sensor de temperatura corporal podría no funcionar en el lanzamiento.

Hace tiempo que se cree que el Apple Watch 8 (opens in new tab) incluirá una forma de controlar la temperatura de la piel del usuario. Esta herramienta traería muchos beneficios, incluyendo el poder hacer un mejor seguimiento de los ciclos de sueño, posiblemente indicar si tienes fiebre, e incluso detectar si estás ovulando.

Sin embargo, un nuevo informe de MacRumors (opens in new tab) indica que la detección de la fiebre podría no estar lista cuando se lance el Apple Watch 8.

Esto es una lástima si acaba siendo así. La monitorización del sueño y las herramientas de seguimiento de la familia son increíbles, pero la posibilidad de captar los posibles signos de la fiebre sería un cambio muy positivo en nuestro control de la propia salud. Como alguien que se hace una prueba de Covid-19 antes de viajar o visitar a familiares mayores, esta función nos daría aún más tranquilidad cuando vamos a tener contacto con los demás.

Si nuestro Apple Watch cree que podemos tener fiebre, se puede tomar una decisión informada sobre si debemos salir o quedarnos en casa y evitar transmitir un bicho, o cualquier otra cosa que pueda enfermar a nuestros amigos y familiares.

Esta decepción sigue a una noticia similar sobre el Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab) que tiene un nuevo sensor de temperatura por infrarrojos que aún no funciona correctamente. Al igual que el rumoreado sensor del Apple Watch 8, el Galaxy Watch 5 utilizaría la monitorización de la temperatura de la piel para hacer un seguimiento más preciso del sueño del usuario.

El Samsung Galaxy Watch 5 se enfrenta a problemas de detección de temperatura similares a los del Apple Watch 8. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

A pesar de que Samsung ha hablado en numerosas ocasiones de la función antes del lanzamiento del Galaxy Watch 5, actualmente no está activa, pero estará disponible "en un futuro próximo".

En cuanto a Apple, no está claro si la herramienta de detección de fiebre puede añadirse al Watch 8 a través de una actualización de firmware posterior al lanzamiento o si se trata de un problema de hardware que no se cambiará hasta que llegue el Apple Watch 9. Habrá que esperar a ver qué anuncia Apple en septiembre.

Y parece que Apple podría tener bastante que mostrar, no solo con un Apple Watch normal, sino con un nuevo Apple Watch SE 2 que se espera junto con un nuevo Apple Watch 8 Rugged Edition (opens in new tab).