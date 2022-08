La fecha de lanzamiento de Sonic Frontiers por fin ha sido anunciada, y hay nuevo tráiler

La fecha de lanzamiento del videojuego Sonic Frontiers ha sido anunciada.

Durante la Gamescom 2022 nos mostraron un nuevo tráiler, y revelaron que el juego de mundo abierto de Sonic saldrá a la venta el 8 de noviembre. El vídeo también nos permitió echar un vistazo a algunas nuevas zonas del juego, como una muy verde al estilo de Green Hill Zone, una metrópolis metálica y un desierto.

Aunque es breve, el tráiler también da pistas sobre la historia del juego, mostrando a Sonic luchando contra robots gigantes para salvar a Amy y defenderse de un misterioso personaje flotante.

Sonic Frontiers llegará a PS5 (opens in new tab), PS4 (opens in new tab), Nintendo Switch (opens in new tab) y PC (opens in new tab).

A continuación puedes ver el nuevo tráiler:

Al tratarse del primer juego de mundo abierto de Sonic, Sonic Frontiers tiene el listón muy alto. Los fans están deseando ver cómo Sega adapta el frenético juego de plataformas del clásico erizo azul a un mundo abierto en 3D. Esperamos que tenga más éxito que los anteriores juegos de Sonic en 3D, que nunca consiguieron estar a la altura de los títulos originales de la serie.

La verdad es que este nuevo tráiler debería aliviar las preocupaciones de algunos fans. El primer gameplay de Sonic Frontiers que nos mostraron a principios de este año fue recibido con cierto recelo por parte de los jugadores, que no se dejaron convencer por su diseño artístico ni por su segmentación algo lineal.

Sin embargo, este nuevo gameplay sugiere que el resto del juego será más abierto.