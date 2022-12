La estrella de The Witcher: Blood Origin resta importancia a los rumores de que aparecerá en la temporada 3

A continuación vienen potenciales spoilers sobre The Witcher: Blood Origin.

Una de las estrellas de The Witcher: Blood Origin (opens in new tab), Minnie Driver, ha sugerido que no aparecerá en la temporada 3 de la serie principal de The Witcher.

Hablando en exclusiva con nuestros compañeros de TechRadar del Reino Unido durante la presentación de Blood Origin en el mismo país (la serie se estrena el 25 de diciembre de 2022), Driver intentó restar importancia a los rumores que sugieren que su personaje, Seanchaí, dará el salto a la serie principal a partir de la tercera temporada de The Witcher (opens in new tab).

En Blood Origin, Seanchaí es una cuentacuentos que cambia de forma y puede atravesar el tiempo y el espacio. Estas habilidades permiten a este misterioso personaje viajar a diferentes reinos y periodos de tiempo, contando historias olvidadas a individuos específicos. Al hacerlo, Seanchaí tiene el poder de guiar a varios mundos (y a sus razas) por un camino diferente, que ojalá conduzca a un futuro mejor para todos.

Dada la habilidad de Seanchaí de viajar a través del tiempo, los fans de la serie live-action de Netflix creen que es solo cuestión de tiempo que veamos al personaje de Minnie Driver aparecer en la serie principal de The Witcher, cuya tercera temporada se estrenará en verano de 2023 (opens in new tab). Al fin y al cabo, Seanchaí interactúa con Jaskier (Joey Batey), uno de los personajes favoritos de los fans, en Blood Origin, por lo que el spin-off ha sentado un precedente para su encuentro con otros personajes de Witcher.

Sin embargo, cuando le preguntamos a Driver si podía confirmar si aparecerá en la tercera temporada de The Witcher, la nominada al Óscar fue comprensiblemente cautelosa con lo que podía decir.

"No - quiero decir, ¡ojalá!" respondió Driver. "Hay mucho secretismo en torno a la serie, simplemente porque los creadores quieren dar a los fans la mejor experiencia posible cuando la vean. Yo no forme parte de esos debates".

Es normal asumir que las palabras de Driver es palabrería típica de relaciones públicas. Tal y como ella misma ha dicho, dado el secretismo que rodea a la serie The Witcher de Netflix, no sería justo para una de las mejores series de Netflix confirmar su participación en este momento. Aun así, el rodaje de la tercera temporada de The Witcher ya ha terminado, así que Driver sabe perfectamente si su personaje forma parte de la serie o no, aunque ni ella ni Netflix quieran revelarlo todavía.

Aunque no pudo responder directamente a esa pregunta, Driver reveló que estaría dispuesta a volver a interpretar a Seanchaí en otra temporada de The Witcher o incluso en su propio proyecto derivado. Si Seanchaí protagoniza su propia producción de Netflix, hay un personaje en particular de The Witcher con el que a Driver también le encantaría interactuar.

"Pasar el rato con Geralt sería genial", reveló Driver. "Pero sí, me encanta este mundo y este personaje. Me encanta el hecho de que pueda meterse en situaciones realmente peligrosas, moverse por ese paisaje y luego cambiar de forma".

"Creo que la idea de ser la portadora de historias es muy profunda y mágica, así que me gustaría mucho verla acercarse a otros personajes y ayudarles con sus historias en ese mundo. Pero tendremos que ver qué pasa".

Si Seanchaí no aparece en la tercera temporada de The Witcher, no interactuará con el Geralt de Rivia interpretado por Henry Cavill. Como todo fan sabe, Cavill dejará la exitosa serie de Netflix después de su temporada 3 (opens in new tab), y a partir de la cuarta, Liam Hemsworth pasará a interpretar el papel de Geralt.

Esta noticia ha sido un mazazo para todos los fans de The Witcher, donde me incluyo, e incluso han iniciado una petición en Change.org (opens in new tab) para que Netflix despida a los guionistas de la serie y contrate de nuevo a Cavill. En respuesta a la marcha de Cavill, la showrunner de The Witcher, Lauren Hissrich, ha declarado en exclusiva a TechRadar que "entiende perfectamente" la preocupación de los fans por la marcha de Cavill, pero que espera que le den una oportunidad a Liam Hemsworth y a la serie, para que vean cómo seguirá la franquicia a partir de entonces.

Recuerda que Blood Origin (opens in new tab), llamada El Origen de la Sangre en España, se estrenará dentro de muy poco en Netflix, el 25 de diciembre de 2022, mientras que la temporada 3 de The Witcher (opens in new tab) volverá en verano de 2023 (y será la última temporada de Henry Cavill).