Ikea lanza el que podría ser el altavoz Bluetooth perfecto para acampar

Ikea ha anunciado un nuevo miembro de su familia de productos de audio que es mitad altavoz Bluetooth portátil y mitad lámpara de acampada.

Se llama The Vappeby y, con un precio de solo 59€, parece un compañero de audio perfecto para llevar de acampada ahora que el buen tiempo está a punto de llegar.

Según Ikea, es el primer altavoz del mercado con Spotify Tap (una función que permite reanudar la música justo donde la dejaste) y ofrece una clasificación IP65 y un sonido de 360 grados.

La duración de la batería es de unas 12 horas por carga, y el altavoz se puede recargar mediante USB-C.

Puede que no sea el mejor altavoz Bluetooth, pero sí es uno de los más prácticos

No deberíamos juzgar un altavoz sin escucharlo por nosotros mismos, pero apotaríamos a que Vappeby no entrará en nuestra lista de mejores altavoces Bluetooth. Ikea no ha compartido las especificaciones del altavoz, y su precio indica que competirá con modelos de gama baja, y estará lejos del segmento del líder de su clase, el Sonos Roam.

Aun así, no todos los altavoces Bluetooth tienen que ser una maravilla de sonido que te hagan alucinar con lops detalles de cada canción: algunos pueden ser simplemente accesorios prácticos y asequibles para llevar a la playa o al camping.

Y, sinceramente, no hay muchos altavoces Bluetooth portátiles que lleven luz incorporada, lo que significa que Ikea podría haber encontrado un buen nicho en lo que es un mercado extremadamente competitivo.