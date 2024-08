Los nuevos altavoces portátiles de Marshall dejan caer los graves con una salida más potente y funciones más inteligentes

Puede que el verano esté llegando a su fin, pero eso no ha impedido que Marshall siga con la fiesta. La marca de audio acaba de presentar dos nuevos altavoces inalámbricos: el Emberton III y el Willen II. A primera vista, el primero es idéntico al Emberton II de 2022, y sigue pareciéndose a un mini amplificador de guitarra. Pero no se preocupe: no se trata de un simple bis, ya que el modelo de nueva generación introduce varias mejoras.

Al igual que su predecesor, el Emberton III incorpora el sonido «True Stereophonic» de la compañía, que emite un sonido multidireccional de gran riqueza. La tecnología tiene cualidades espaciales, lo que hace que parezca que el audio te sigue mientras escuchas.

La diferencia es que ahora tiene más graves y 'Dynamic Loudness' para «[ajustar] activamente el equilibrio tonal a medida que cambias el volumen». El resultado es una experiencia siempre optimizada que promete sonar genial, independientemente del nivel de volumen.

(Image credit: Marshall)

Marshall afirma que el Emberton III es compatible con Bluetooth LE, una versión exclusiva del estándar Bluetooth que se centra más en una mejor «calidad de audio, un menor consumo de energía y una interoperabilidad mejorada». Esto, a su vez, habilita Auracast, que permite a los altavoces actuar como fuente para dispositivos externos como auriculares. Esta característica sitúa al modelo muy por encima de la generación anterior.

Sin embargo, Auracast no estará disponible en el momento del lanzamiento, pero se promete que llegará como actualización por aire en la aplicación Bluetooth de Marshall. Otras características destacables son un micrófono para llamadas telefónicas, una batería de más de 32 horas de duración y un índice de resistencia IP67, que le permite sobrevivir a una breve inmersión bajo el agua.

Compacto y fácil de transportar

El segundo modelo es el Willen II, más pequeño, y tiene algunas similitudes con el dispositivo más grande, como la compatibilidad con Bluetooth LE y el micrófono integrado, con un puñado de diferencias clave. Marshall ha dotado a su altavoz de una correa de sujeción en la parte trasera para que puedas sujetarlo en cualquier sitio donde quepa.

Probablemente debido a su tamaño, el Willen II carece de True Stereophonic, lo que significa que la salida de audio no será tan potente ni envolvente como la del Emberton III. Además, tiene una batería más corta, con un máximo de 17 horas de reproducción. Aun así, si quieres algo que quepa en un bolso, éste es el tuyo.

Los pedidos anticipados ya están abiertos. El Marshall Emberton III se vende por 179€, mientras que el Willen cuesta 120€. Puede elegir entre dos combinaciones de colores: Negro y latón y Crema. La fecha de envío mundial está fijada para el 26 de agosto.

