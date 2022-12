Hogwarts Legacy se retrasa - Pero solo para ciertas consolas

Warner Bros. Games ha anunciado que su esperadísimo juego RPG de Harry Potter se ha vuelto a retrasar, aunque al menos esta vez solo para algunas consolas.

Tal y como han anunciado a través de la cuenta oficial de Twitter (opens in new tab), Hogwarts Legacy (opens in new tab) ha sido retrasado para PS4, Nintendo Switch (opens in new tab) y Xbox One, al parecer para permitir al desarrollador Avalanche Software “ofrecer la mejor experiencia de juego posible en todas las plataformas”.

Hogwarts Legacy se lanzará en PS5 (opens in new tab)y Xbox Series X (opens in new tab)|S el 10 de febrero de 2022, pero aquellos que quieran jugar en PS4 (opens in new tab) y Xbox One (opens in new tab) tendrán que esperar hasta el 4 de abril, mientras que los jugadores de Nintendo Switch no tendrán el juego en sus manos hasta el 25 de julio.

Esta es la segunda vez que Hogwarts Legacy retrasa su fecha de lanzamiento prevista, ya que el juego de mundo abierto de Harry Potter se iba a lanzar a finales de 2022.

Hogwarts Legacy will launch on April 4, 2023 for PlayStation 4 and Xbox One and on July 25, 2023 for Nintendo Switch. The team is looking forward to bringing you the game and we want to deliver the best possible game experience across all platforms.December 13, 2022 See more

¡Que no haya más retrasos por favor!

(Image credit: Warner Bros.)

Ambientado cien años antes de los acontecimientos de los libros y sus adaptaciones cinematográficas, Hogwarts Legacy abre las puertas de la prestigiosa escuela de magia y presenta una historia totalmente original. No verás a Harry y sus amigos, obviamente, así que eso te deja espacio a ti, la nueva bruja o mago de la ciudad, para labrarte un nombre en estos míticos pasillos. Como tal vez hayas escuchado, no podremos jugar al Quidditch en Hogwarts Legacy (opens in new tab), pero el tráiler oficial del juego que se presentó en la State Of Play a principios de año nos da muchas razones para entusiasmarnos con este RPG de mundo abierto que promete misiones ramificadas (opens in new tab), maldiciones prohibidas y un intrigante misterio que resolver.

Desgraciadamente, este retraso para las consolas de generación anterior a la actual, no es el primer retraso que sufre el juego (opens in new tab). No olvidemos que en principio Hogwarts Legacy iba a salir a finales de 2022, y luego lo pospusieron a principios de 2023. También cabe señalar que los que tengan una consola de nueva generación podrán disfrutar de 72 horas de acceso anticipado con la compra de la Edición Deluxe del juego, pero claro, esto no será posible para los usuarios de generaciones pasadas: para ellos, independientemente de que hayan comprado la versión estándar o la Deluxe, tendrán que esperar al 4 de abril para empezar a jugar, tal y como se concreta en la página de preguntas frecuentes de Hogwarts Legacy. (opens in new tab)

Por otro lado, si planeabas jugar al juego en tu Nintendo Switch, todavía tendrás que esperar unos interminables cinco meses, ya que a esta plataforma Hogwarts Legacy no llegará hasta julio. Pero oye, ¿qué son unos meses más cuando ya llevas 25 años esperando?

Está claro que este nuevo retraso decepcionará a los fans de Harry Potter que pretenden jugar con las consolas de generación anterior, ya que, al cambiar la fecha de lanzamiento sólo para una parte de la comunidad, aumenta el riesgo de que los jugadores que sí que tengan una de las consolas de nueva generación le spoileen la experiencia. Además, dado que siempre se puede cancelar el pedido anticipado, es posible que los fans descontentos expresen su frustración de esta manera, y más si ya no existe una razón por la que gastarse ese dinero extra para comprar la versión Deluxe.