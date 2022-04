HBO Max anuncia la fecha de estreno de The Batman en la plataforma, y es antes de lo esperado

The Batman llegará a HBO Max España un día antes de lo esperado.

The Batman ya tiene fecha oficial de estreno en HBO Max, y ha sorprendido a los fans, ya que llega un día antes de lo esperado.

A través de una nota de prensa, WarnerMedia ha confirmado que The Batman estará disponible en la plataforma de streaming el lunes, 18 de abril. Eso es un día antes de lo que todos esperaban, ya que la fecha que se filtró, a través de la propia HBO (opens in new tab), era el 19 de abril.

Ya sabes que si no estás registrado en HBO Max España, puedes hacerlo en cualquier momento. El precio es de 8.99€ al mes, y lo puedes cancelar en cualquier momento.

Tras varios retrasos debidos a la pandemia, The Batman finalmente se estrenó en cines el 4 de marzo. Esta última película del Caballero Oscuro recibió los elogios de la crítica, tanto por parte de los fans como de los periodistas, y muchos alabaron su ambiente y tono, las actuaciones del elenco, la trama y la explotación de la faceta más detectivesca del personaje.

Tal y como describe la película nuestro compañero Tom Power, de TechRadar Reino Unido, en su crítica (opens in new tab): "es una película de DC sorprendentemente meticulosa y llena de tensión que no pierde de vista las raíces de los cómics del icónico justiciero. Su combinación única de novela negra, horror, thriller psicológico, acción y drama, ofrece una historia espléndida llena de un estilo descarnado, mientras que su elenco de estrellas, cinematografía y música vibrante realzan el espectáculo."

¿Por qué ha cambiado la fecha de estreno de The Batman en HBO Max?

"Escucha, Selina, que la fecha de estreno en HBO Max de The Batman ha cambiado." (Image credit: Jonathan Olley/Warner Bros.)

Bueno, lo cierto es que nunca se confirmó la otra fecha. Tal y como hemos comentado antes, hace unas semanas (opens in new tab)saltó la noticia de que WarnerMedia había filtrado accidentalmente la fecha de estreno de la película en HBO Max, supuestamente por un problema técnico de la web oficial de HBO.

Pero claro, también es posible que simplemente se tratara de un marcador de posición, y que WarnerMedia estuviera todavía decidiendo qué día concreto estrenar la aclamada película en su plataforma de streaming. Ya hemos visto muchas veces que las tiendas online, por ejemplo, reserva en su sitio varias fechas provisionales para luego ya hacer el anuncio oficial con la definitiva. Tal vez WarnerMedia haya seguido la misma estrategia.

Podría ser eso, o que la compañía haya decidido dar a la película un día más de margen, ya que hay otros estrenos destacables que llegarán a la plataforma a finales de este mes.

Sea como sea, ahora que ya conocemos la fecha oficial de la llegada de The Batman a HBO Max España, ya podemos ir emocionándonos, ya que dentro de tan solo una semana, podremos ver la película desde el sofá de nuestra casa. Y lo cierto, es que nos encanta que podamos ver ya la película en la plataforma de streaming, que se estrenó hace prácticamente un mes en cines, en vez de tener que estar esperando varios meses.