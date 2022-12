Habrá que esperar mucho tiempo para el lanzamiento del iPhone SE 4 - Si es que llega

Si estás esperando a que el iPhone SE 4 (opens in new tab) llegue al mercado, tenemos malas noticias para ti, ya que una fuente fiable sugiere que este teléfono podría retrasarse o cancelarse del todo.

Ming-Chi Kuo, un analista con un buen historial de dar información sobre Apple, afirma en un hilo de tuits (opens in new tab) (compartido por Apple Insider (opens in new tab)) que es probable que Apple cancele o retrase el iPhone SE 4.

En el mejor de los casos, el móvil no llegaría hasta 2024, a pesar de que una filtración anterior afirmó que podría lanzarse ya en 2023.

(1/5)My latest survey indicates that Apple will likely cancel or postpone the mass production plan for the 2024 iPhone SE 4. I think this is due to the consistently lower-than-expected shipments of mid-to-low-end iPhones (e.g., SE 3, 13 mini, and 14 Plus),December 21, 2022 See more

Al parecer esto es debido a que los iPhone de gama media no se están vendiendo tan bien como Apple querría, y Kuo señala como ejemplos el iPhone SE (2022) (opens in new tab), el iPhone 13 mini (opens in new tab), y el iPhone 14 Plus (opens in new tab).

Más allá de eso, los rumores sugieren que el iPhone SE 4 podría contar un diseño ligeramente más moderno (opens in new tab), que aunque seguiría con notch, vendría sin botón de inicio, y ese es un cambio que según Kuo podría aumentar el precio del móvil, lo cual podría perjudicar aún más las ventas.

La última razón que ha dado Kuo que habría causado el retraso (o la cancelación) del iPhone SE 4 es que Apple podría querer reducir los gastos innecesarios de desarrollo de nuevos productos en 2023, ya que estamos en una recesión económica mundial.

Todos estos son argumentos convincentes, y Kuo sin duda ha estado en lo cierto antes, pero aun así, de momento no podemos saber a ciencia cierta si esta información es precisa.

No esperes ver iPhone SE 4 próximamente

Mientras que al menos una filtración anterior había apuntado a que el lanzamiento del próximo iPhone SE podría ser en 2023, las afirmaciones de Kuo parecen probables, ya que además de que los argumentos proporcionados tienen mucha lógica, lo cierto es que no hemos oído tantos rumores sobre el iPhone SE 4 como cabría esperar si fuera a lanzarse en 2023.

La fecha de lanzamiento más probable para 2023 sería a principios de año, ya que el modelo actual aterrizó en marzo de 2022, y aunque no todos los años se renueva la gama iPhone SE, lo cierto es que el modelo anterior a ese también se lanzó en abril de su año de lanzamiento.

Así que en algún momento alrededor de marzo o abril de 2023 sería el momento más probable para el lanzamiento en 2023 del iPhone SE 4, y en ese caso, pensamos que el teléfono ya se habría filtrado mucho más a estas alturas.

Además, tal y como hemos dicho, los lanzamientos de los SE no suelen ser anuales. De hecho, hemos tenido que esperar al menos dos años entre cada modelo hasta ahora, por lo que un lanzamiento en 2024 o incluso más tarde para el siguiente modelo tiene mucho sentido, ya que el último salió en 2022. Por otro lado, tampoco nos sorprendería mucho que Apple hubiera decidido cancelar su gama de "iPhone asequibles", ya que es un secreto a voces que estos móviles no se venden bien en comparación con la mayoría de los mejores iPhones (opens in new tab).