Los renders del iPhone SE 4 sugieren que podría ser el iPhone XR 2, pero con otro nombre

Llevamos tiempo escuchando que Apple podría cambiar el diseño del iPhone SE 4, y ahora unos renders no oficiales nos han mostrado cómo podría ser ese diseño.

Puedes ver algunos de estos renders a continuación, creados por Ian Zelbo basados en información de una fuente anónima, y que le han dado al conocido filtrador Jon Prosser, de Front Page Tech.

Las imágenes muestran un teléfono con notch en su pantalla (del tamaño más grande que tenían los iPhone anteriores al iPhone 13, cuando los redujeron en un 20%), además, el móvil no tiene botón de inicio, mientras que los marcos son pequeños. Por lo tanto, estamos ante un gran cambio de diseño, aunque ampliamente rumoreado, respecto a lo que vimos en el último iPhone SE (2022). Al parecer, el teléfono vendrá en tonos Medianoche (negro), Blanco Estrella y Product RED (rojo), que son los únicos tres colores disponibles también en las dos últimas generaciones de iPhone SE. Por otro lado, dicen que la pantalla será de 6.1 pulgadas. Estos son los renders, en los que se pueden ver todos los colores que hemos comentado:

En las imágenes también se aprecia una sola cámara trasera, aunque no nos han dado detalles sobre ella. Sin embargo, es probable que este nuevo iPhone SE cuente con un sensor de 12MP, dado que casi todas de las cámaras de iPhones son así, a excepción de la nueva cámara de 48MP del iPhone 14 Pro y del iPhone 14 Pro Max.

Por lo demás, tampoco se han incluido otras especificaciones, pero lo que está claro es que estéticamente este móvil te resultará muy familiar si has estado al tanto de los lanzamientos de iPhones de Apple en los últimos años.

Un iPhone XR con más potencia

Dada la presencia del notch y que al parecer el iPhone SE 4 contará con una pantalla de 6.1 pulgadas, todo apunta a que tendrá mucho en común con el iPhone 14. Pero claro, en estos renders se muestran los lados curvados, mientras que el modelo estándar de la gama insignia de este año los tiene rectos, lo que hace casi imposible diferenciar al iPhone SE 4 del iPhone XR.

El Phone XR, que es de 2018 (es el que sale en la portada de este artículo), también tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, así como notch en la pantalla y lados curvados, y por si fuera poco, también cuenta con una única cámara en la parte trasera.

Sin embargo, por dentro, el iPhone SE 4 está destinado a ser mejor ya que el iPhone SE (2022) ya tiene un chip más potente que el iPhone XR, además de conectividad 5G, cosa que no ofrece el XR más antiguo. Contamos con que el iPhone SE 4 tenga un chip más nuevo que su predecesor, y que tendrá 5G está claro.

Ahora bien, si sumamos todas esas similitudes visuales con el iPhone XR y el hecho de que vendrá con mejoras internas, parece que estamos más bien ante un iPhone XR 2 que un iPhone SE 4. Sobre todo porque, con el aumento de los precios que estamos viendo de Apple, y la subida que ya vimos con el último SE, la próxima versión de este móvil ya no será tan asequible como los teléfonos SE fueron en su día.

El propio iPhone XR se posicionó como un iPhone económico, pero aún así ya costaba un dinero considerable. En definitiva, parece que desde el precio hasta el diseño y las especificaciones, el iPhone SE 4 seguirá los pasos de XR. En otras palabras, es probable que no entre en nuestro ranking de mejores teléfonos baratos, pero al menos podría lucir un diseño algo menos anticuado que el actual SE.