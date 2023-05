Guardianes de la Galaxia vol. 3 se estrena hoy - aquí tienes toda la información de la peli de Marvel

Guardianes de la Galaxia vol.3: información clave - Estreno en cines el 4 de mayo - Tráiler oficial presentado en febrero - Chris Pratt, Zoe Saldana y Dave Bautista regresan al reparto - Will Poulter y Chukwudi Iwuji se suman al reparto - Continúa después del especial navideño de Los Guardianes - Podría ser la última vez que este elenco aparezca en el UCM - La cuarta película de los Guardianes aún no tiene luz verde

Es la hora del espectáculo. Guardianes de la Galaxia 3 llega a los cines hoy mismo, lo que significa que podría ser el momento de decir adiós al disfuncional grupo cósmico de superhéroes favorito de todos.

Si este es el final para Star-Lord y compañía, el UCM será un lugar más gris sin ellos. Aun así, al menos nos queda un último viaje para disfrutar con la tripulación en esta película de la Fase 5 de Marvel. ¿Y quién sabe? Al estilo clásico de los grandes héroes del cómic, puede que el grupo "vuelva", después de todo.

De momento, te contamos todo lo esencial para que vayas el cine este finde sabiendo todo lo necesario para no tener que preguntar los detalles a tu acompañante a mediante peli en una sala a oscuras.

Guardians of the Galaxy 3: fecha de estreno

Guardianes de la Galaxia 3 llega a los cines el 4 de mayo en España y en la mayoría de los territorios internacionales. Sin embargo, en EE. UU. aún tienen que esperar a mañana. ¿No da gusto ir por delante, aunque sea en esto?

Según The Hollywood Handle (opens in new tab), durará dos horas y 29 minutos y, a juzgar por los afortunados que asistieron a un pase adelantado, Guardianes de la Galaxia 3 puede salvar el UCM (opens in new tab). También es probable que acabe con las cuatro semanas de Super Mario Bros Movie como campeona de la taquilla mundial, ya que Variety afirma (opens in new tab) que Guardianes 3 podría recaudar 120 millones de dólares durante su fin de semana de estreno.

Por último, Guardianes 3 ha sido clasificada para mayores de 12 años por "intensas secuencias de violencia y acción, lenguaje fuerte, referencias sugestivas/drogas y elementos temáticos". También es posible que escuchemos primera 'palabra con j' del UCM (o una 'f-bomb' en versión original), según ha confirmado James Gunn, pero falta escuchar la versión doblada.

Guardians of the Galaxy 3: tráiler

El tráiler oficial de Guardianes de la Galaxia 3 llegó el 12 de febrero. Afortunadamente, muestra más del sentido del humor gamberro de la pandilla, lo que significa que su posible final en el UCM del equipo no será todo drama.

Sin embargo, también hay muchos momentos emotivos en este vídeo, así que te recomendamos que tengas pañuelos a mano. Ya sabes, para secarte las lágrimas que se te saltarán de tanto reírte con sus chistes marca de la casa. No nos referimos a momentos tristes, de verdad... Con muchas más cosas, como la acción y el tono de ópera rock espacial, Guardianes 3 parece que será el broche perfecto para la trilogía de James Gunn.

¿Te perdiste el primer teaser, que mostraba a un Groot armado y con seis brazos, el debut en acción real de Adam Warlock y una versión bebé de Rocket? Descúbrelo a continuación:

¡Ah! Se nos olvidaba el mini-tráiler del estreno en España que se ha estrenado hoy mismo. Aquí lo tienes:

Guardians of the Galaxy 3: reparto

Aquí está la lista del reparto de Guardianes de la Galaxia 3:

Chris Pratt como Peter Quill/Star-Lord

Zoe Saldaña como Gamora

Dave Bautista como Drax

Karen Gillan como Nebula

Pom Klementieff como Mantis

Bradley Cooper como Mapache Cohete

Vin Diesel como Groot

Sean Gunn como Kraglin

Will Poulter como Adam Warlock

Chuwudi Iwuji como El Alto Evolucionador

Maria Bakalova como Cosmo el perro espacial

Elizabeth Debicki como Ayesha

Sylvester Stallone como Stakar Ogord

Michael Rosenbaum como Martinex

Linda Cardellini como Lyla

Dee Bradley Baker como Blurp

Daniela Mechior

Nico Santos

Pratt, Saldaña, Bautista, Gillan, Klementieff, Cooper, Diesel y Gunn retoman sus papeles de anteriores películas de los Guardianes. Bakalova también regresa como Cosmo, el perro espacial telequinético que se estrenó en el UCM en el especial de vacaciones de los Guardianes. Por su parte, Debicki, Stallone y Rosenbaum regresan en sus papeles secundarios de Guardianes de la Galaxia 2.

De los recién llegados, el Adam Warlock de Poulter es quizás el más significativo. Este ser de poder cósmico, que el director James Gunn describe como "más bien un superhéroe tradicional -aunque héroe podría ser demasiado", fue insinuado en una de las escenas post-créditos de Guardianes 2, pero hará su estreno oficial aquí.

En los cómics, Adam Warlock es un espécimen humano artificial y perfecto que acaba rebelándose contra sus creadores. Poco después, Warlock (al que se refieren simplemente como "Él" en sus primeras apariciones en los cómics) se encuentra con El Alto Evolucionador, que le otorga el título de "Warlock". Adam ayuda al Alto Evolucionador a salvar su planeta artificial, la Contratierra, del malvado Hombre Bestia y recibe la Gema del Alma antes de partir.

A partir de entonces, la historia de Adam Warlock en los cómics se complica un poco. Por un lado, ayuda a los Vengadores a derrotar a Thanos, pero también tiene una versión malvada (Magus) que nace después de que Warlock empuñe temporalmente el Guantelete del Infinito. Dados sus lazos con el Alto Evolucionador y cómo sus orígenes han sido adaptados al MCU (es creado por la líder Soberana Ayesha de Debicki en Guardianes 2, no por el Enclave), sospechamos que algunas partes de su historia en los cómics se utilizarán en Guardianes 3.