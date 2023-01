Google Maps acaba de recibir una gran actualización para los smartwatches Wear OS

The Samsung Galaxy Watch 5

Google Maps acaba de recibir una enorme actualización para los smartwatches Wear OS: ahora puede funcionar sin un smartphone, siempre que tengas un modelo LTE con una red móvil disponible.

Los usuarios de algunos de los mejores relojes inteligentes con Wear OS, como el Samsung Galaxy Watch 5 LTE o el Google Pixel Watch LTE, pueden obtener datos de navegación de Google Maps sin necesidad de emparejar el reloj con un smartphone. Eso significa que la próxima vez que quieras salir a dar un paseo, a correr o a montar en bici no necesitarás llevar el teléfono contigo para saber por dónde vas.

Los relojes Wear OS sin tecnología LTE también pueden beneficiarse de la actualización de Google Maps siempre que estén conectados a una red Wi-Fi. Pero a menos que estés viajando por una gran ciudad es poco probable que tengas una conexión lo suficientemente estable como para aprovechar al máximo la función.

El modelo Google Pixel Watch 4G ya ejecutará Google Maps sin teléfono (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Para utilizar la nueva herramienta de Google Maps, tendrás que abrir la aplicación en tu smartwatch Wear OS, introducir un destino utilizando tu voz o el teclado, seleccionar cómo quieres llegar (a pie, en bicicleta o en coche) y, a continuación, pulsar el botón de inicio y empezar el viaje.

Aunque a la versión de Google Maps para Wear OS le faltan algunas de las funciones de la versión para smartphone (por ahora no puedes obtener información sobre rutas en transporte público), tiene un añadido interesante. Si has activado el mirroring y has iniciado la navegación en tu smartphone para dejarlo atrás, tu reloj podrá tomar el relevo y darte indicaciones para que puedas terminar el viaje, aunque hay que reconocer que se trata de un caso de uso relativamente específico.

Si has estado sopesando los pros y los contras de optar por un smartwatch LTE frente a una versión (normalmente más barata) sin LTE, esta nueva actualización de Google Maps te da otra razón para optar por el primero frente al segundo. Si siempre te cuesta encontrar un lugar cómodo para colocar tu móvil android cuando sales a correr o a montar en bici, esta mejora de Maps probablemente te vendrá bien (y dará ventaja a los modelos LTE).

Además, también podrás aprovechar otras ventajas de LTE, como la posibilidad de recibir llamadas y mensajes sin tu teléfono, y escuchar música de los servicios de streaming: sólo tendrás que acordarte de contratar un plan de datos para tu reloj.