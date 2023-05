Google ha puesto solución al repentino sobrecalentamiento del Pixel 7 y Pixel 6

En los últimos días, un número creciente de usuarios de Google Pixel 7 (opens in new tab) y Pixel 6 (opens in new tab) (incluidos los propietarios de los modelos Pro) han informado de que sus teléfonos se sobrecalientan y están sufriendo una drástica reducción de la duración de la batería.

Estamos hablamos por lo tanto de un problema bastante molesto, y más teniendo en cuenta que la duración de batería de los Pixel ya de por sí deja que desear. Por suerte, Google se ha apresurado a responder, ya que en la web de soporte de la compañía (opens in new tab), un gestor de la comunidad ha dicho lo siguiente:

"Hemos recibido informes de dispositivos Android que se sobrecalientan y sufren una descarga acelerada de la batería. Hemos identificado la causa raíz del problema en un reciente cambio en el backend de la aplicación de Google que, sin querer, ha provocado estos problemas. Hemos puesto en marcha una solución que debería empezar a surtir efecto inmediatamente para los usuarios afectados. No es necesaria ninguna acción por parte del usuario".

Así que, en unos pocos días, Google ha reconocido y aparentemente solucionado el problema, lo que es impresionantemente rápido. Por otro lado, de la declaración se entiende que los usuarios no necesitan hacer nada, ya que las correcciones se harán automáticamente en la aplicación de Google, que es la que han identificado como la causa del problema. Por lo tanto, si estás sufriendo este problema con tu móvil Pixel, se supone que dentro de muy poco quedará solucionado.

El último de una larga lista de problemas con los Pixel

Lamentablemente, este no es el primer problema al que han tenido que enfrentarse los usuarios de teléfonos Pixel. De hecho, los Pixel 6 y Pixel 6 Pro (opens in new tab) estaban tan plagados de errores que casi todos los días había una nueva noticia al respecto.

Esos errores iniciales ya tienen correcciones oficiales (en su mayor parte), y la serie Google Pixel 7 no ha estado tan plagada de problemas, pero aun así todavía parecen tener algún problema más de lo que se considera "normal", y en la web de Android Authority (opens in new tab) encontrarás una recopilación de más de una docena de errores del Pixel 7.

Ningún teléfono está libre de errores, pero los modelos recientes de Google parecen tener más que la mayoría de los mejores móviles (opens in new tab)del mercado. Así que, es de agradecer que al menos Google responda rápido a los fallos más graves para ponerles solución.