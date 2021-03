Google está haciendo grandes cambios en Gmail

A pesar del éxito y de crecimiento del uso de aplicaciones de chat para el trabajo, la mayoría de las empresas siguen usando email para comunicarse internamente y con los clientes. Sin embargo, no todos los usuarios de Gmail quieren usar la aplicación de Google para sus emails, ya que muchos prefieren usar Microsoft Outlook o Apple Mail.

Por esta razón, este importantísimo buscador permite ahora a los administradores de Google Workspace habilitar Gmail como IMAP y como POP por separado, además de habilitar el acceso vía IMAP en aplicaciones de terceros específicas, desde la consola de administrador.

Tanto IMAP como POP son protocolos de email, y se diferencian en que si configuras tu correo electrónico como POP, tus emails se descargarán desde el servidor a tu dispositivo, y después se eliminan de dicho servidor. Por otro lado, con IMAP, tus emails se quedan en el servidor, de forma que te permite sincronizar tu correo electrónico en múltiples dispositivos (y ver en todos lo mismo).

Controles de administrador mejorados

Además de permitir a otros programas o aplicaciones de email sincronizar vía IMAP y/o POP la cuenta Gmail, Google ha añadido también una nueva opción que permite especificar una lista de IDs autorizados (en OAuth), que básicamente son aplicaciones de email de terceros que los empleados tienen permitido usar para sincronizar su correo por IMAP.

Por ejemplo, un administrador de Workspace podría permitir a los integrantes de su organización, usar apps concretas, como las predeterminadas de sus móviles u ordenadores. Eso sí, si no se activa esta opción, de forma predefinida cualquier aplicación se podrá sincronizar, es decir, hay que habilitar esta opción explícitamente, y solo los clientes IMAP compatibles con OAuth podrán ser restringidos.

Para empezar a hacer uso de esta opción, los administradores de Workspace la podrán habilitar desde el nivel organizativo superior. Como hemos dicho, está deshabilitada de forma predefinida.

La posibilidad de habilitar Gmail en IMAP o en POP por separado, está disponible en las ediciones de Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus, así como en G Suite Basic, Business, para Organizaciones sin Ánimo de Lucro, para Centros Educativos y Enterprise para Centros Educativos. Sin embargo, no está disponible para Google Workspace Essentials.