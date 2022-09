Google anuncia una nueva forma de búsqueda y una mejor estética para la traducción de texto

En la conferencia "Search On" (28 de septiembre), Google anunció un montón de mejoras en sus servicios, como la multibúsqueda, que permite combinar consultas en una sola búsqueda, y su función de traducción con cámara, que permite eliminar el recuadro borroso del idioma anterior, dando la impresión de que el texto está en nuestro idioma en la vida real.

La empresa también ha anunciado en la conferencia (opens in new tab) un montón de mejoras en sus servicios de búsqueda, con mejores formas de comprar el producto adecuado. Junto a esto, ha habido mejoras en Maps y mejores recomendaciones de lugares y negocios.

Google ha tardado en adaptar sus productos a las características que Microsoft y Apple han estado sacando últimamente, con iOS 16 (opens in new tab) y la primera gran actualización de Windows 11 (opens in new tab) mostrando LiveText y mejores características de accesibilidad.

Sin embargo, Search On ha sido la apuesta de la compañía para mostrar lo que pueden hacer sus aplicaciones y lo que podría llegar para sus millones de usuarios en los próximos meses.

La multibúsqueda y la traducción en vivo son los aspectos más destacados

(Image credit: TechRadar)

La multibúsqueda te permite buscar con una imagen y un bloque de texto a la vez, para que puedas encontrar mejor el resultado que necesitas. Actualmente se está implementando en inglés a nivel mundial, y en los próximos meses llegará a más de 70 idiomas.

Con la función de Google de traducción en vivo con la cámara, la compañía está introduciendo una actualización que no sólo mostrará el texto traducido, sino que borrará el texto anterior y adaptará el fondo utilizando la IA. Esto da como resultado un texto traducido que parece que siempre ha estado ahí sin parecer fuera de lugar, pareciendo más natural.

Google nos ha confirmado que esta mejora de Translate llegará a finales de este año, tanto a dispositivos iOS como Android.

Ha habido un montón de mejoras que han atraído a los usuarios, ya sea los Live Captions o los gestos para el Apple Watch, pero con la Multibúsqueda y el Traductor llegando a los usuarios a corto plazo, Google podría tener un as bajo la manga.