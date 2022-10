Good Lock es una app de personalización fantástica, y esta actualización mejora la cámara de tu Samsung Galaxy S22

La cámara de tu Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) está a punto de recibir grandes mejoras gracias a One UI 5 y a una de las mejores aplicaciones del móvil: Good Lock.

La versión de Samsung de Android 13 (opens in new tab) por fin se está desplegando a los usuarios de Samsung Galaxy S22, y mientras One UI 5 trae varias actualizaciones, una de nuestras preferidas es la que va a permitir a Good Lock hacer cambios en tu cámara. Lo cierto es que es posible que lleve la cámara del Galaxy S22 a un nuevo nivel.

Esto ha sido anunciado a través del foro de la comunidad coreana (opens in new tab) de Samsung (según ha descubierto Android Central (opens in new tab)), y los propietarios de un S22 con One UI 5 podrán abrir su aplicación Good Lock y descargar el nuevo Asistente de Cámara (Camera Assistant). Este complemento hará que sea mucho más sencillo crear fotografías fantásticas utilizando la cámara nativa del teléfono.

Las primeras mejoras son el cambio de lente automático, el HDR automático y el suavizado automático. El cambio de lente automático, cuando se activa, permite que el móvil cambie automáticamente la lente de la cámara en función del nivel de zoom. El suavizado automático suavizará el pelo y la cara del sujeto, eliminando la textura, y el HDR automático ayudará a garantizar que las imágenes se vean bien detalladas incluso en entornos con mucha luz de fondo.

Otras mejoras que trae el Asistente de Cámara son la posibilidad de iniciar la grabación de un vídeo manteniendo pulsado el botón de grabación en el modo Foto, así como la posibilidad de aumentar la velocidad de obturación del objetivo gran angular para poder capturar mejor los objetos que se mueven rápidamente. Incluso podrás cambiar el tiempo que tarda el temporizador de la cámara antes de hacer una foto, así como cambiar el número de imágenes que hará después de que se active el temporizador.

Si quieres probar estas y otras mejoras que traerá Good Lock y su Asistente de Cámara, necesitarás tener la aplicación instalada y utilizar un smartphone Samsung que ejecute One UI 5 (que de momento está disponible solo para los Samsung Galaxy S22 (opens in new tab), Samsung Galaxy S22+ (opens in new tab) y Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab)).

Cómo descargar la app Good Lock

Good Lock es una herramienta que permite a los usuarios personalizar los mejores teléfonos de Samsung (opens in new tab).

Aunque no es la aplicación más conocida que existe, en realidad es una de las mejores que puedes descargar en tu teléfono Galaxy. Claro que primero tendrás que encontrarla.

Good Lock no viene preinstalada en tu móvil Samsung, sino que tendrás que abrir la Galaxy Store (opens in new tab) (no la Google Play Store), e instalarla desde ahí. Solo tendrás que buscarla (pertenece al desarrollador Good Lock Labs y su logo es el de la imagen anterior) y la podrás descargarla de forma gratuita.

(Image credit: Samsung)

Una vez descargada la aplicación, ejecuta Good Lock y tendrás acceso a todas sus funciones de personalización. Puedes cambiar el funcionamiento de aplicaciones como la de la cámara, y también puedes modificar el aspecto y el sonido de tu Samsung Galaxy con los distintos asistentes de Good Lock.

Las posibilidades de personalización son muchas como para nombrarlas todas, pero te aconsejamos que vayas probando cada una de las opciones que te resulten interesantes. Habrá algunas que no te gustarán, pero también otras que te ayudarán a mejorar mucho la experiencia con tu móvil.

Nota: el lanzamiento del nuevo Asistente de Cámara de Good Lock está en proceso, y es posible que todavía no haya llegado a tu dispositivo. En ese caso, debería llegar próximamente.