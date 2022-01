Fortnite por fin vuelve a iOS... gracias a Nvidia

Fortnite se podrá volver a jugar en los dispositivos de Apple, gracias a una colaboración entre Epic Games y Nvidia GeForce Now.

Después de que el popular juego Battle Royale fuera retirado de los dispositivos iOS en agosto de 2020, y se incluyera en la lista negra en septiembre del 2021 tras la disputa legal entre Epic y Apple, parecía que los jugadores de iPhone y iPad nunca podrían volver a jugar al Fortnite en su dispositivo móvil.

Pero ahora resulta que ese no va a ser el caso, ya que Nvidia ha anunciado una beta cerrada que permitirá a los miembros de GeForce Now jugar al Fortnite en streaming a través del navegador Safari de iOS, así como con la app de GeForce Now para Android.

Y para dar énfasis al regreso a los dispositivos iOS, la versión beta permitirá a los jugadores usar los controles táctiles móviles de Fortnite, aunque también se puede usar un mando de juegos para una experiencia óptima.

El registro ya está abierto, entrarás en la lista de espera, y los jugadores elegidos podrán disfrutar de la beta de Fortnite a partir de la semana que viene. Lo mejor de todo, es que Nvidia ha anunciado que "no es necesario tener una membresía de pago para participar".

Sin embargo, los miembros gratuitos no pueden aprovechar todas las ventajas de GeForce Now. Por ejemplo, solo pueden jugar a juegos en streaming en una máquina que simula ser un PC gaming básico a través de un servidor gaming normal, y además están limitados a sesiones de una hora, tras lo cual tendrán que volver a la lista de espera.

GeForce Now ofrece dos suscripciones de pago. La más económica es la "Prioritaria" y trae mejoras como sesiones de juego de seis horas, jugar en una plataforma que simula un PC gaming mejor con trazado de rayos, y servidores premium que permiten jugar en 1080p a 60FPS. El precio es de 9.99€ al mes, o si optas por una suscripción de 6 meses el mes te sale a 8.33€ (un total de 49.99€).

Pero GeForce Now te ofrece todavía más con su suscripción llamada "RTX 3080". En este caso, jugarás simulando que tienes un impresionante PC gaming que equipa una gráfica Nvidia RTX 3080 y el servidor también es mejor. Podrás jugar en 1440p a 120fps, y además las sesiones pasan a ser de ocho horas. Si te tienta todo esto, puedes disfrutarlo por 99.99€ durante 6 meses (el mes sale a 16.67€).

Los miembros de pago tienen acceso preferente a los servidores, aunque Nvidia no ha concretado si también tendrán preferencia para acceder a la beta de Fortnite.

Si te registras para entrar en la beta de Fortnite, pero de primeras no te escogen para poder participar, no pierdas la esperanza, ya que Nvidia ha afirmado que "a lo largo de las próximas semanas, se irán incorporando más jugadores por oleadas."

Desde TechRadar nos hemos puesto en contacto con Apple para que nos comenten qué opinan sobre esta novedad, ya que esta nueva estrategia esquiva el baneo de Fortnite en dispositivos iOS. Si nos contestan, actualizaremos este artículo para contaros qué nos han dicho.

