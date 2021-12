Estas son las razones por las que el Samsung Galaxy S22 Ultra podría llamarse Galaxy S22 Note

El mejor móvil nuevo de Samsung de principios de 2022 podría llamarse Samsung Galaxy S22 Ultra, o Samsung Galaxy S22 Note, o incluso Samsung Galaxy Note 22 Ultra.

No es que se trate de tres modelos distintos, si no que simplemente no sabemos cómo decidirá Samsung nombrar el teléfono.

Ha habido rumores sobre cada uno de estos nombres, aunque últimamente se suele hablar de los dos primeros: S22 Ultra y S22 Note, por lo que parece que la tercera opción es la menos probable. Pero... ¿por qué podría la compañía añadir la nomenclatura Note al móvil? Pues lo cierto es que hay varias razones.

Por qué el próximo Ultra de Samsung podría llamarse Note

El Samsung Galaxy S Ultra es un modelo dentro de la gama relativamente reciente, ya que de momento solo llevamos el Samsung Galaxy S20 Ultra y el Samsung Galaxy S21 Ultra, y parece que es posible que la compañía haya decidido dejar de usar ese nombre.

¿Por qué? Pues porque el Samsung Galaxy S22 Ultra (o sea cual sea su nombre cuando se lance) se parece un montón a un Galaxy Note, en caso de que las filtraciones estén en lo cierto.

Si bien el resto de los modelos de la gama Galaxy S22 se parecen mucho a sus predecesores de 2021, por lo que hemos visto hasta ahora, el Galaxy S22 Ultra tiene un diseño muy diferente, con una forma más cuadrada, en vez de redondeada, y con una ranura para el lápiz óptico S Pen.

Se parece mucho al Samsung Galaxy Note 21, que finalmente no ha visto la luz este año, y eso es por lo que pensamos que podrían cambiar el nombre del Ultra en 2022, y optar por la nomenclatura Note.

Imágenes filtradas sugieren que el S22 Ultra se parecerá mucho a un Note (Image credit: FrontPageTech.com)

¿Cambiará Samsung el nombre?

De momento, no estamos seguros de cómo se llama el próximo móvil premium de Samsung, pero un cambio en su nombre tendría sentido si los rumores de su diseño están en lo cierto.

Uno de los tres nombres rumoreados, "Samsung Galaxy S22 Note", es probablemente el que tiene más lógica, ya que denota su enfoque al estilo del Note, pero sigue compartiendo la raíz con el resto de la gama, evitando así que resulte confuso.

Creemos que si lo llamaran "Samsung Galaxy Note 22 Ultra", sería especialmente lioso, ya que eso implica que también podría haber un modelo Note 22 que no fuera Ultra, y eso es algo que no parece estar planeado. Por otro lado, llamar al móvil "Samsung Galaxy S22 Ultra" podría resultar extraño ya que el móvil se diferencia bastante de los demás modelos de la gama.

Por lo tanto, si tuviéramos que apostar, nosotros diríamos que se llamará Samsung Galaxy S22 Note, y si no, Samsung Galaxy S22 Ultra.

Sea cual sea el caso, parece bastante claro que el modelo superior de la gama tendrá alma de Note, y a la vez será lo suficientemente premium como para ser un Ultra.