Esta patente para el iPhone Flip solucionaría el mayor problema de los móviles plegables

Si estás pensando en comprarte un móvil plegable (opens in new tab), probablemente tu mayor preocupación sea el hecho de que su pantalla se pueda romper fácilmente, ya que estos dispositivos son más propensos a que se rajen sus pantallas con tanto abrir y cerrarlos.

Pues bien, los plegables han avanzado una barbaridad desde que se lanzó el Samsung Galaxy Fold original (opens in new tab), pero está claro que Apple, aunque no ha presentado todavía ningún plegable, ha estado pensando y estudiando cómo crear ese futuro dispositivo. Ahora, un nueva patente de Apple, descubierta por PatentlyApple (opens in new tab), muestra un móvil plegable con algunos trucos para aumentar su durabilidad.

Esta patente muestra un teléfono plegable en distintas imágenes, con distintas formas, por lo que no está claro que sea el iPhone Flip (opens in new tab) o cualquier otro futuro dispositivo, y cuenta con una capa adicional sobre la pantalla cuyo objetivo es rellenar cualquier microgrieta que se forme debido a la flexión.

Estas pequeñas grietas pueden convertirse en una gran rotura de la pantalla pasando a ser un problema a mayor escala, por lo que tratar de parchear estas pequeñas grietas a tiempo reduce el riesgo de que esto ocurra. En teoría, esta tecnología también podría utilizarse para las pantallas de los teléfonos "normales", aunque hay menos riesgo de que se agrieten ya que no se doblan cada dos por tres.

Apple está haciendo lo de siempre

A Apple le gusta hacer las cosas bien, o al menos lo mejor que está en sus manos, y no lanza un nuevo dispositivo o una nueva tecnología hasta asegurarse de que el producto está bien pulido. Es precisamente por esto por lo que a menudo sus innovaciones o expansiones a nuevos campos llegan más tarde que otras compañías. Un gran ejemplo de esto es la implementación de la conectividad 5G o la inclusión de altas tasas de refresco para sus pantallas.

Es muy probable que la compañía esté haciendo lo mismo en el campo de los móviles plegables. El primer plegable que llegó al mercado lo hizo en 2019, y parece que al primero de Apple todavía le queda un tiempo para llegar. Esto no es necesariamente algo malo, ya que el Galaxy Fold original si bien fue el primero, se puso a la venta con muchas cosas que faltaban por pulir, de hecho, las primeras unidades de prueba se rompían de distintas formas.

Sin embargo, a día de hoy ya han sido lanzadas varias generaciones de los plegables de Samsung, y la compañía claramente ha mejorado muchísimo su tecnología, habiendo ya lanzado varios plegables muy interesantes al mercado, mientras que Apple todavía está fuera de ese juego. Así que tal vez en este caso Apple se lo esté tomando con demasiada calma. Sea como sea, esta nueva patente sugiere que Apple está trabajando en desarrollar distintas formas de asegurar que sus teléfonos plegables, una vez que sean lanzados, sean extremadamente duraderos.

No contamos con que el iPhone Flip (opens in new tab) llegue hasta pasado un tiempo, pero con suerte, una vez que lo lancen, habrá merecido la pena la larga espera.