España vs Costa Rica: dónde ver el estreno de la Selección en Qatar 2022, desde cualquier lugar

Por fin ha llegado el día del debut de La Roja en el Mundial 2022. Nuestra selección, que desde su ciclo dorado del 2008 al 2012 (cuando ganó dos Eurocopas y un Mundial) se ha convertido en una de las favoritas perennes y una de las selecciones temidas por todos los demás equipos, tiene la obligación de estar a la altura de su historia reciente y demostrar su adaptabilidad tras todos los cambios y novedades que han sucedido desde el Mundial del 2018 y la Eurocopa del año pasado. Esto incluye desde el cambio de ciclo de una parte de la plantilla, hasta la marcha y posterior retorno de Luis Enrique como seleccionador nacional.

Al ser el arranque de este torneo, los costarricenses tienen en mente dar un golpe sobre la mesa contra los españoles, ya que en caso de obtener un resultado positivo o caer por la mínima, demostrando un buen funcionamiento, podría darles la confianza necesaria para el segundo encuentro que los medirá ante Japón el domingo 27 de noviembre.

En cambio, para el conjunto ibérico, este podría ser el primer paso para soñar con repetir lo hecho en la más reciente Eurocopa, cuando llegaron a la semifinal en contra de Italia en un momento en el que los de Luis Enrique no contaban con el apoyo total de su afición. Una nueva generación de futbolistas españoles quieren dar un paso al frente y el primer reto es Costa Rica.

España vs Costa Rica (Image credit: N/A) Fecha: miércoles, 23 de noviembre Hora de inicio: 17:00 (hora de Madrid) Estadio: Al Thumama (Doha) Emisión en directo: La 1 de TVE Puedes verlo desde cualquier lugar con una de las mejores VPNs

Los jugadores citados por Luis Enrique en su estreno como seleccionador de España en un Mundial para formar la nueva (y rejuvenecida) Selección española están dispuestos a desquitarse de los últimos traspiés del conjunto nacional por las convocatorias del Mundial de fútbol. Con la polémica por la desconvocatoria de José Luis Gayà para asegurarse con Alejandro Balde una posición fuerte de lateral izquierdo, España se verá las caras en sus tres partidos de fase de grupos de Qatar con Costa Rica, Alemania, el rival que más deberían temer los de Luis Enrique, y Japón.

España parte como favorita para superar a Costa Rica en este primer partido del Grupo E, donde es primordial ganar ante la presencia de la poderosa Alemania de Hans Dieter Flick. Costa Rica, por su parte, logró la clasificación para este Mundial de Qatar 2022 con un sufrido triunfo por 1-0 ante Nueva Zelanda, gracias a un gol de Campbell, en el minuto 3 de juego. Así pues, los ticos lograron una gran gesta con asegurar su presencia en esta Copa del Mundo de Qatar 2022.

España vs Costa Rica: ¿dónde verlo?

Este Mundial está siendo ofrecida en abierto por televisión por la 1 de TVE, cadena que tiene las emisiones de los partidos más importantes del campeonato. Concretamente, el partido de España de hoy se podrá ver por la 1 a partir de las 17:00.

Mediapro también tiene los derechos para la emisión de los 64 partidos del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. De esta manera, podremos ver por 19,99 euros este evento deportivo tan especial suscribiéndonos a través de la página GolMundial.com. Asimismo, Movistar+ llegó a un acuerdo con Mediapro para poder retransmitir en su plataforma todo el Mundial. Así, los usuarios que cuenten con los paquetes "LaLiga" y "Todo el Fútbol" podrán disfrutar también de la competición.

Recuerda que si no puedes esperar hasta la hora del debut de La Roja y necesitas un aperitivo de fútbol antes del partido estrella de esta noche, puedes ver el otro partido del grupo (Alemania vs Japón) a las 14:00 en Gol Mundial.

Cómo ver el España vs Costa Rica en streaming

¿Cómo? ¿Que va a jugar España y (seleccione su problema) tu tele se ha estropeado / se ha cortado la señal de la antena / no tienes televisión en casa? ¡Tranquilo! En España se pueden ver los partidos del Mundial por internet, accediendo a la web de RTVE (opens in new tab). Desde esta página puedes ver la emisión en directo de todos los canales de Televisión Española y, por lo tanto, puedes sintonizar los partidos que se emitan por la 1.

Cómo ver España vs Costa Rica desde el extranjero

Si estás en el extranjero, probablemente no podrás sintonizar el partido como lo harías normalmente desde casa. Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. No te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no sientas que tienes que perderte este partidazo porque coincide con tus merecidas vacaciones.

A continuación te ofreceremos una amplísima selección de VPNs para que elijas la que mejor se ajuste a tus necesidades, presupuesto, sistema operativo o facilidad de uso.