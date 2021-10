Es probable que haya pocos iPhone 13 hasta diciembre, ya que la escasez de chips continúa

La escasez del iPhone 13 de la se han escuchado rumores parece muy probable tras la reunión de beneficios del cuarto trimestre del 2021 de Apple, durante la cual el CEO Tim Cook declaró que el suministro de productos de Apple tendría dificultades para cubrir la demanda debido a los continuos problemas en la cadena de suministro.

Cook aclaró que la cadena de suministro estaba afectada por dos grandes aspectos (simplificados): la escasez de chips a nivel mundial y los problemas de fabricación en el sudeste asiático. Afirmó que estos últimos habían mejorado en septiembre y octubre, y declaró que la empresa estaba "hoy en una mejor posición". Eso hará que la escasez de chips sea el gran cuello de botella para hacer llegar los productos de Apple a los consumidores en noviembre y diciembre, durante el primer trimestre del 2022, que suele ser el periodo de mayores ingresos de la compañía.

Si no fuera por estos problemas, Apple habría conseguido 6.000 millones de dólares de ingresos adicionales en el cuarto trimestre del 2021, según explicaron los ejecutivos en la reunión de beneficios, y aunque no quisieron dar una orientación sobre la cantidad de déficit de ingresos que esperaban en el primer trimestre del 2022, sí explicaron que seguían esperando un crecimiento de las ventas interanual de todos los productos que venden, excepto el iPad.

En resumen, la compañía seguirá vendiendo muchos iPhones y MacBook Pros y otros productos de Apple en los próximos meses (debido al continuo crecimiento de las ventas, la compañía ha producido más unidades en general), pero ese suministro puede ser más escaso para productos muy demandados como el iPhone 13. Cuando se le preguntó cómo era el inventario del canal para los iPhones al final del cuarto trimestre del 2021 (es decir, cuántos estaban disponibles para los minoristas), Cook evitó cualquier detalle, solo dijo que la categoría del iPhone "terminó por debajo del rango objetivo para el trimestre y actualmente sigue por debajo."

Pesadilla antes de Navidad

Si hay menos productos de Apple en las tiendas físicas y online, ¿esperarán los consumidores a que vuelvan a haber existencias, o comprarán otra cosa? Cook se desdijo, afirmando que algunos esperarán pacientemente a que se repongan los dispositivos, mientras que otros, que estaban comprando para hacer regalos, no lo harán. No fue revelador, pero sí sugiere que Apple no espera que todas las ventas que hubiera tenido en el primer trimestre de 2022 se produzcan en períodos posteriores. Ese es el impacto de los 10 millones de iPhones menos que se envían, o el número que resulte del déficit del primer trimestre del 2021.

Y a pesar de no cumplir con las expectativas de ventas, las ganancias del cuarto trimestre del 2021 de Apple aún reportaron resultados financieros récord de 83.400 millones de dólares, un 29% más que en el cuarto trimestre del 2021. Apple todavía espera superar los récords de ventas del año pasado en su período de mayores ingresos, aunque muchos consumidores pueden sentirse atraídos por el producto pero optar finalmente por otro. Sí, la compañía ha celebrado su crecimiento del 26% de los Servicios desde el año pasado, pero eso no ayuda a la gente que quiere un nuevo iPad Pro (2021) o MacBook Pro de 16 pulgadas.

En la reunión no se hicieron muchas más revelaciones, aparte de calificar el 5G como un "potencial de actualización único en una generación" que puede tardar varios años en desplegarse e implementarse, lo que significa que es posible que no veamos un iPhone SE 3 5G hasta dentro de un tiempo.