El Samsung Galaxy Watch 6 podría tener mayor duración de batería

Si Samsung sigue el mismo calendario que el año pasado, el sucesor del Galaxy Watch 5 podría llegar a nuestras muñecas en agosto, y las últimas actualizaciones de la fábrica de rumores sugieren que el Galaxy Watch 6 podría superarlo en cuanto a duración de la batería.

Lo dice GalaxyClub (opens in new tab) (según Phandroid (opens in new tab)), y según las certificaciones de los próximos smartwatches, el Galaxy Watch 6 llevará una batería de 300mAh o 425mAh de capacidad dependiendo de su tamaño (40mm o 44mm, si sigue la línea del año pasado).

Esto supone un aumento con respecto a los 284mAh y 410mAh respectivamente, así que aunque no estamos hablando de un salto enorme en términos de tamaño de batería, esperamos que la capacidad extra y unos cuantos ajustes adicionales de hardware y software supongan mejoras que se noten en la duración de la batería.

Una diferencia mínima

Oficialmente, Samsung dice que puedes esperar "hasta 40 horas" entre cargas para los modelos Galaxy Watch 5 de 40mm y 44mm, así que estamos hablando de un día y medio antes de que tengas que empezar a buscar el cargador de nuevo.

Echa un vistazo a nuestro análisis del Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab) y verás que conseguimos que el smartwatch durara un día con una sesión de ejercicio incluida. Si quieres estirarlo más que eso, entonces tienes que tener cuidado en cómo usas el wearable.

En esta filtración no se menciona el Galaxy Watch Pro 5, que ofrece aproximadamente el doble de autonomía que el modelo más barato, gracias a una batería de 590mAh. Habrá que esperar para ver si Samsung es capaz de mejorarla este año.

Los wearables tienen un problema de duración de la batería

Por supuesto, más batería siempre es mejor, tanto si hablamos de smartphones como de portátiles o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico. Pero en el caso de los wearables es especialmente importante: estos dispositivos están diseñados para llevarlos siempre puestos, no para tenerlos en un soporte de carga.

Los smartwatches, por ejemplo, controlan tus pasos, tu ritmo cardíaco, tus patrones de sueño y mucho más. Cuando no los llevas puestos, se producen lagunas en los datos recopilados, lo que hace que estos dispositivos sean menos útiles.

Por su propia naturaleza, estos dispositivos son pequeños y ligeros. Nadie quiere un smartwatch voluminoso que le pese en la muñeca, y eso significa que no queda mucho espacio para la batería. De momento, los fabricantes no tienen por dónde avanzar.

Quizá lo mejor en cuanto a smartwatches sea algo como el Garmin Instinct 2: utiliza una pantalla monocroma y puede durar un mes sin cargarse, mientras que la opción con energía solar puede que no necesite recargarse nunca si vives en una zona con buen sol.