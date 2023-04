El Samsung Galaxy S24 Ultra podría venir con una mejora importante en su pantalla

Hasta ahora no habíamos oído hablar demasiado de la gama Samsung Galaxy S24 (opens in new tab), pero una nueva filtración apunta a una importante mejora de la pantalla que llegará el año que viene: al parecer, el modelo Ultra estará equipado con una pantalla que tendrá una tasa de refresco de 144Hz.

La filtración procede de SamLover (opens in new tab), una fuente de la que no hemos oído hablar mucho en el pasado, por lo que no podemos saber si es fiable o no, aunque ha sido compartida por SamMobile (opens in new tab) que sí que es muy conocido. Lo cierto es que es una mejora que tendría sentido para Samsung y su teléfono de gama alta.

Ahora mismo, los tres Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) cuentan con pantallas con una tasa de refresco de 120Hz, por lo que esto supondría un importante paso adelante en términos numéricos, aunque no se notaría demasiado a la hora de utilizar los dispositivos.

Hablemos de especificaciones

La tasa de refresco de la pantalla de un móvil afecta a la rapidez con la que se actualiza el contenido: cuanto mayor sea, más fluidas se verán las animaciones, los vídeos, el desplazamiento por las páginas y los juegos. Es una característica que distingue a los teléfonos de gama alta de los económicos (opens in new tab).

La misma fuente nos proporciona otras especificaciones, algunas de las cuales ya habíamos oído antes, como que los Galaxy S24 llevarán el chip Snapdragon 8 Gen 3.

Al parecer, el S24 Ultra mantendrá el mismo sensor de cámara principal de 200MP que el Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), aunque con "algunas mejoras" añadidas, mientras que se rumorea que la conectividad por satélite (como en el iPhone 14 (opens in new tab)) también está prevista (claro que eso también se rumoreaba para el Galaxy S23 y de momento nada...)

¿Cómo de Ultra será el Ultra?

El modelo Ultra de los Samsung Galaxy S es siempre el más caro y el más repleto de prestaciones, y más aún desde que se acabó la línea Note y Samsung equipó el Galaxy S Ultra con el lápiz óptico S Pen (opens in new tab).

Echando un vistazo al Samsung Galaxy S23 Ultra lanzado en febrero, tiene una pantalla más grande que los otros dos modelos, puede equiparse con más RAM y más almacenamiento interno, y tiene una configuración de cámaras traseras superior.

Tendremos que esperar para ver hasta qué punto es Ultra el Samsung Galaxy S24 Ultra, pero parece que esta tasa de refresco de 144Hz va a ser exclusiva del teléfono más caro de la gama. Lo más probable es que también vuelva a ser el más grande de la serie.

La estrategia de diferenciar todavía más al tope de gama de los demás modelos es algo que también está haciendo Apple, y se rumorea que este año habrá un nuevo iPhone 15 Ultra (opens in new tab).