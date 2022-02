El Samsung Galaxy S22 ya no es noticia: la compañía ha compartido su cartel para el MWC 2022

El MWC 2022, la conferencia anual de telefonía, se celebrará dentro de muy poco, ya que comenzará el 28 de febrero, y ya estamos viendo cómo muchas compañías están anunciando cosas sobre su participación. Esto incluye a Honor, Realme... y ahora Samsung.

Samsung ha compartido el cartel de avance que podéis ver en la portada de este artículo, junto con una publicación en su blog que anuncia "una nueva era de dispositivos móviles conectados".

El evento de Samsung será el día 27 de febrero, que en realidad es un día antes de que empiece el MWC, pero eso es algo que pasa a menudo. Lo retransmitirán por YouTube.

¿Qué novedades podríamos ver?

El texto publicado por la compañía parece confirmar el lanzamiento de dispositivos que no conocemos todavía, ya que dicen explícitamente la palabra "nuevo", y con eso no se pueden referir a los Samsung Galaxy S22 o las Galaxy Tab S8, ya que esos ya han sido lanzados, y por lo tanto, ya no se pueden considerar nuevos. Además, nos extrañaría mucho que Samsung hiciera un segundo evento para presentar los mismos productos.

Sin embargo, el cartel que han compartido nos hace dudar, ya que lo cierto es que todos los dispositivos que se muestran ya existen. Vemos el Samsung Galaxy Z Flip 3, el Galaxy Z Fold 3, el Galaxy S22 Ultra, la Galaxy Tab S8, el Galaxy Watch 4 y el Galaxy Book Pro, en distintos colores.

Esos colores nos recuerdan inevitablemente a la edición especial Galaxy Bespoke Edition. Si no la recordáis, esta fue anunciada el año pasado, y básicamente permite comprar algunos de los dispositivos de la compañía en colores personalizados; el Galaxy Watch 4 y el Z Flip 3 fueron los dos productos que recibieron esta versión.

Si tuviéramos que apostar, diríamos que lo que hará Samsung en el MWC será llevar la Bespoke Edition a más dispositivos. Es verdad que eso no terminaría de encajar con su eslogan de "una nueva era de dispositivos móviles conectados", pero podría ser que esa frase solo fuera puro marketing.