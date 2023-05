El Reloj de Windows 11 ha dejado de funcionar con Spotify y no hay solución a la vista

En agosto de 2021, Microsoft reveló que la aplicación Reloj de Windows 11 recibiría un importante rediseño. Esto incluía una nueva integración con Spotify llamada Sesiones de Enfoque, que te permitiría crear un Temporizador de Enfoque que te permitiría establecer una cierta cantidad de tiempo para completar una tarea mientras te avisa cuando llega el momento de un descanso.

Sin embargo, Neowin (opens in new tab) ha informado de que, desde hace varios meses, la certificación de esa integración ha caducado, dejando la función completamente inutilizable. Y a pesar de las quejas de muchos usuarios en los foros de soporte oficiales de Microsoft (opens in new tab) y en Feedback Hub (opens in new tab), no ha habido ninguna solución oficial al respecto.

Los foros oficiales de Spotify (opens in new tab) recibieron las mismas quejas, y finalmente un representante declaró que "Hemos comprobado y parece que se trata de una limitación conocida por parte de Windows en este momento debido a un certificado caducado", y a continuación aconsejó a los usuarios que informaran del problema al soporte de Microsoft para obtener una explicación más detallada.

TechRadar se ha puesto en contacto con Microsoft para que comente el problema, y actualizaremos este artículo si recibimos una respuesta.

Esto es inaceptable

Desde luego, no es la primera vez que tenemos una característica de Windows 11 que funciona mal, o una que Microsoft tarda meses en resolver. Entre el sigilo del sistema operativo del gigante de la tecnología de fraude tarjetas gráficas debido a una característica de seguridad, actualizaciones forzadas causando inestabilidades Bluetooth, procesadores AMD no funciona, y más, no parece haber fin a los problemas.

Pero éste, en particular, no tiene buena pinta para Microsoft, ya que se trata de una función que el propio Panos Panay, Jefe de Producto de Microsoft, promocionó y defendió como una integración que "cambiaría los juegos" en su Twitter oficial. Ahora, después de dos años, la integración está muerta en el agua, sin signos de Microsoft arreglarlo o incluso querer arreglarlo.

Aunque no se trata de una de esas características de software por las que la gente paga dinero real, sin esperanza de reembolso, Focus Sessions era sin duda una herramienta útil para las personas que luchan por centrarse en el trabajo. Es una función increíblemente útil, y una de las pocas que se me ocurren para Windows 11 que era realmente útil, y verla eliminada sin ningún tipo de reemplazo o solución a la vista es particularmente frustrante.

Esperemos que Microsoft anuncie pronto que está solucionando el problema o, si no, que algún santo cree una aplicación de terceros con el mismo concepto y mejor soporte a largo plazo.