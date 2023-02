El próximo MacBook Air (2023) podría venir con una mejora que no quiere nadie

Un nuevo rumor sugiere que Apple está preparando el lanzamiento de un MacBook Air rediseñado para dentro de unas semanas, pero no todos los compradores estarán contentos.

El MacBook Air acaba de ser rediseñado con su modelo del año pasado, cuando Apple introdujo el chip M2 en su gama MacBook más fina, ligera y asequible. Además de una mejora interna con el nuevo chip, el nuevo MacBook Air aumentó el tamaño de su pantalla de 13,3 a 13,6 pulgadas. El aspecto del MacBook Air (M2, 2022) (opens in new tab) también ha cambiado drásticamente, ahora viene con nuevas opciones de color, una webcam más grande y mucho más espacio en pantalla. El notch que rodea la webcam es la misma que la del MacBook Pro de 14 pulgadas (2021) (opens in new tab), lo que causó bastante controversia.

Según el analista Ross Young, el MacBook Air (2023) podría venir con una pantalla aún más grande, esta vez de 15,5 pulgadas, lo que podría convertir el portátil más fino, ligero y portátil de Apple en uno de los más grandes que tiene la marca (sólo lo superaría el MacBook Pro de 16 pulgadas). Y claro, tal y como su nombre indica, el atractivo de la gama MacBook Air reside en su ligereza y portabilidad, que permite llevarlo a todas partes. Lanzar un modelo con pantalla de 15,5 pulgadas podría disuadir a los fans del MacBook Air que buscan actualizar su equipo sin tener que sacrificar la portabilidad.

¿Por qué?

Por el momento se trata de rumores no confirmados (y Apple no hará ningún comentario al respecto ya que le encanta guardar secretitos). No podemos saber cuánto costaría realmente un nuevo MacBook Air de 15,5 pulgadas, pero desde luego que no será barato. Así que nos preguntamos: ¿para qué sirve exactamente un MacBook Air más grande? ¿A quién va dirigido?

Una de las mejores características de los MacBook, y de los modelos MacBook Air en particular, es que son increíblemente portátiles. Puedes meterlo en cualquier bolsa o llevarlo en brazos de clase en clase, o cuando te mueves por la oficina, sin que te pese, gracias a su tamaño y a lo ligero que es. Pero en este caso, parece como si Apple (recuerda que esto es un rumor y hay que tomárselo con cautela) hubiera decidido agrandar el MacBook Air simplemente porque puede, o tal vez esté tratando de atraer a los usuarios que necesitan un portátil más grande. Pero claro, por el camino, parece que la compañía está olvidándose de los consumidores habituales del MacBook Air, cuya prioridad es portabilidad, por los motivos que sean.

Por eso, volvemos a la pregunta que planteábamos antes: ¿para quién es este tamaño nuevo más grande? ¿Acaso es algo que quieran los consumidores, un portátil más grande y más difícil de transportar? Quizá los diseñadores gráficos o los productores de vídeos quieran una pantalla más grande, pero es que ellos no usarán un MacBook Air para su trabajo, sino los modelos Pro.

Según el rumor, es probable que veamos los modelos actualizados de MacBook Air en abril de este año, posiblemente en el evento de primavera de Apple. Pero, ¿podría Apple estar fabricando un producto que nadie ha pedido? Seguro que habrá gente que agradecerá el aumento de tamaño, pero el aumento en el precio que eso conlleva puede amortiguar la expectación.