El próximo iMac de Apple podría recibir una importante actualización, pero tendrás que esperar

La fábrica de rumores vuelve a girar; esta vez, se trata de informes sobre un nuevo modelo de iMac que podría llegar a las tiendas tan pronto como a finales de 2023.

Según Mark Gurman de Bloomberg (opens in new tab), el iMac prescindiría del chip Apple M2 y daría el salto al chip Apple M3. En su boletín, Gurman afirma: "No he visto nada que indique que habrá un nuevo iMac hasta la generación del chip M3, que no llegará hasta finales de este año como pronto o el año que viene".

Apple relanzó el iMac en el 2021 con un diseño completamente nuevo y una magnífica pantalla de 24 pulgadas. Hizo su debut con el entonces flamante procesador de Apple y recibió altas puntuaciones por nuestra parte en nuestro análisis del iMac (opens in new tab) por su excelente pantalla, gran webcam y mucho mejor rendimiento que su predecesor, así que conseguir un nuevo modelo de iMac es definitivamente algo que hemos estado esperando. Aunque es una pena que llegue tan tarde.

¿Es realmente posible un lanzamiento del iMac M3?

No es la primera vez que surge este rumor sobre el iMac M3, ya que Gurman afirmó lo mismo en el 2022, hasta el año de lanzamiento. Y el analista de Apple Ming-Chi Kuo también se ha sumado a los rumores pasados y presentes, afirmando que un Mac Pro y un iMac Pro saldrían a la venta en el 2023.

También ha señalado que el iMac M3 tendrá un "diseño de factor de forma similar", que coincide con lo que Apple hizo con el Mac mini y el MacBook Pro al mantener el exterior prácticamente igual mientras cambiaba el diseño interno.

Y aunque no hay confirmación oficial de que el próximo iMac tenga un chip M3 o se lance este año, Apple no ha incluido el iMac en su gama de productos M2, que incluye el MacBook Air, el Mac mini y el MacBook Pro.

Por los informes de fuentes tan fiables, parece que el lanzamiento de un iMac M3 está al menos en camino, aunque sin confirmación oficial es importante tomar todo esto con mucha cautela.