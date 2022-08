El Pixel 6 aún podría tener desbloqueo facial, junto con el Pixel 7

Nos decepcionó un poco la falta de funcionalidad de desbloqueo facial en el Google Pixel 6 (opens in new tab) y el Google Pixel 6 Pro cuando se lanzaron el año pasado, pero mientras aún se trabaja en el Pixel 7, parece que la función podría llegar también a los móviles más antiguos.

Fuentes que hablan con el habitualmente fiable 9to5Google (opens in new tab) dicen que los ingenieros de Google están trabajando en una función de desbloqueo facial para el Pixel 6 que hace uso de su sensor de huellas dactilares. La idea es que el escaneo de la huella dactilar se pueda utilizar en combinación con el escaneo facial, cuando los resultados del escaneo facial no sean lo suficientemente concluyentes.

No es lo ideal, pero significaría que el desbloqueo facial podría llegar tanto al Pixel 6 como al Pixel 6 Pro sin necesidad de hardware adicional, a pesar de que el Pixel 6 tiene una cámara selfie inferior que no puede escanear rostros de forma tan rápida o completa.

El Pixel 7 también

Los materiales de marketing filtrados sugieren que Google planeó originalmente llevar el desbloqueo facial al Pixel 6 Pro (opens in new tab), pero finalmente no lo hizo. Las preocupaciones sobre la precisión de la función y su impacto en la vida de la batería son dos posibles razones.

Sin embargo, Google no ha renunciado por completo al desbloqueo facial para la serie Pixel 6, según varias filtraciones y rumores (opens in new tab) que han surgido desde el lanzamiento de los dispositivos en octubre del 2021. Es posible que la misma opción de copia de seguridad del sensor de huellas dactilares también signifique que la característica finalmente llegue al Google Pixel 6a.

Según la información que tiene 9to5Google, el desbloqueo facial todavía es un trabajo en curso para el Google Pixel 7 (opens in new tab) y el Google Pixel 7 Pro. Esperamos esos teléfonos en octubre, por lo que el desbloqueo facial para el Pixel 6 podría ser desvelado al mismo tiempo.

Otra oportunidad perdida

Si Google quiere que sus teléfonos Pixel compitan seriamente con el iPhone de Apple (y todo parece indicar que así es), entonces tiene que asegurarse de que está a la par en términos de cada característica clave que se ofrece en teléfonos como el iPhone 13 (opens in new tab).

Teniendo esto en cuenta, no tener el desbloqueo facial como una opción (o improvisar una versión lite de la misma que utilice el sensor de huellas dactilares, y que se lance varios meses después del teléfono en cuestión) no es algo particularmente bueno.

Apple ha hecho que el Face ID (y el Touch ID) sean tan fluidos y hábiles que apenas se mencionan ya, son así de buenos. Mientras tanto, Google pasa del excelente desbloqueo facial del Pixel 4 al actual desastre que tenemos en el Pixel 6.

Esperemos que el Google Pixel 7 pueda corregir algunos errores en este sentido con una función de desbloqueo facial que realmente funcione correctamente, y también sin el sensor de huellas dactilares. En uno o dos meses deberíamos saber si Google lo ha conseguido.