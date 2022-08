Android 13 podría aterrizar incluso antes que el Google Pixel 7

El Google Pixel 7 (opens in new tab) y el Pixel 7 Pro serán casi con toda seguridad los primeros teléfonos en salir con Android 13 (opens in new tab) a bordo, pero algunos teléfonos más antiguos podrían actualizarse a Android 13 antes del lanzamiento de estos terminales, ya que es probable que veamos los próximos modelos de Pixel en octubre, mientras que Android 13 ahora parece casi seguro que llegará en septiembre.

La última prueba de ello nos llega del boletín de seguridad de agosto de Google (opens in new tab), que (según ha detectado Droid Life (opens in new tab)) señala que Android 13 "tendrá un nivel de parche de seguridad por defecto de 2022-09-01."

Dado que Google lanza parches de seguridad cada mes, eso sugiere que Android 13 se lanzará en septiembre, ya que de lo contrario, presumiblemente tendría un nivel de parche de seguridad por defecto de otro mes.

Dicho esto, esto es para la versión AOSP (Android Open Source Project), que no es la versión que se envía a la mayoría de los smartphones. Eso a veces puede llegar más tarde, pero en la mayoría de los años los teléfonos Pixel obtienen su actualización el mismo día que la versión AOSP, así que si tienes un Pixel 6 (opens in new tab) u otro teléfono Pixel que todavía es compatible, entonces hay una probabilidad muy alta de que recibas Android 13 en septiembre.

La fecha exacta en la que llegará no está tan clara, pero Droid Life especula que podríamos ver Android 13 el 6 de septiembre, ya que Google suele sacar las actualizaciones el primer lunes del mes, y aunque el 5 de septiembre es ese lunes, también es el Día del Trabajo, por lo que cambiarlo al martes tendría sentido.

Por supuesto, esto es solo una especulación por ahora, y aunque los propietarios de un Pixel podrían ver Android 13 en ese momento, la mayoría de los demás terminales lo recibirán semanas o incluso meses después, como es habitual en las actualizaciones de Android.

(Image credit: Google)

Muchas pruebas apuntan a septiembre

Esto es una prueba convincente de que veremos Android 13 en septiembre, pero entonces un lanzamiento en septiembre siempre parecía probable.

La mayor evidencia anterior de esto vino de la hoja de ruta de Android 13 de Google, que durante mucho tiempo ha sugerido que septiembre sería cuando la versión terminada aterrizaría. Técnicamente no se nombra septiembre, pero dado el espacio en el gráfico, parece que septiembre era el objetivo, como se puede ver en la imagen de arriba.

La única evidencia real de que no lo veríamos en septiembre es que Android 12 (opens in new tab) no aterrizó hasta octubre del año pasado, pero Android 11 y Android 10 aterrizaron en septiembre de sus años de lanzamiento. Así que septiembre parece muy probable, poniéndolo cara a cara con iOS 15 (opens in new tab).