El nuevo tráiler de Guardianes de la Galaxia 3 no deja indiferente a nadie

(Crédito de imagen: The Walt Disney Company)

Marvel ha publicado un nuevo tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. La saga cinematográfica es una de las más populares dentro del UCM (opens in new tab) y ahora el director James Gunn la llevará a una épica y emotiva conclusión antes de pasar a su nuevo proyecto, el DCU.

Ya sabíamos que la trama sigue casi a la perfección los acontecimientos del Especial de Vacaciones estrenado en exclusiva en Disney+. Aquí, Starlord todavía está luchando con la pérdida de su Gamora, ya que todavía hay algunos obstáculos emocionales entre él y su "nueva versión", por decirlo amablemente.

Pero Rocket también parece enfrentarse a su pasado y, por último, pero no por ello menos importante, los Guardianes tienen que lidiar con Adam Warlock y el Alto Evolucionador. Así que hay mucho que hacer a todos los niveles. Pero compruébalo tú mismo:

El gran final de Guardianes llega a los cines el 3 de mayo y debería estar disponible también en Disney+ poco después. Junto con Ant Man 3 e Invasión Secreta, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 marca el inicio de la quinta fase del UCM.

Está por ver si será una de las mejores películas de superhéroes (opens in new tab). Pero tras la floja cuarta fase, ahora tenemos la esperanza de que ese heterogéneo y multiplanetario grupo de simpáticos mercenarios pueda cambiar las tornas bajo la dirección de Gunn. Al fin y al cabo, ya ha demostrado su afinidad comiquera con la estrafalaria El Escuadrón Suicida o, por supuesto, las dos primeras partes de Guardianes.