El mejor juego de 'Final Fantasy' obtendrá una remasterización (no, otra vez no)

La serie Final Fantasy vuelve a sus raíces una vez más. Square Enix anunció en el E3 2021 que está planeando remasterizaciones nada más y nada menos que para los primeros seis juegos de Final Fantasy, y eso quiere decir que todos los juegos principales desde la era de la Nintendo NES hasta la SNES obtendrán esta nueva versión.

Sin embargo, la noticia se quedó simplemente en un comentario que dejó caer alguien de la compañía, sin incluir imágenes ni ningún otro tipo de contenido. Pero cabe tener en cuenta que se trata de juegos antiguos de la franquicia mundial, algunos de los cuales necesitan urgentemente un remake para el público moderno. Y, en el caso de otros juegos, es una oportunidad para que Square Enix corrija los errores de algunas remasterizaciones que arruinaron la serie.

No obstante, volver a desarrollar seis juegos a la vez es una auténtica aventura. Por lo tanto, aunque no hay mucho que hacer por ahora, nos sorprendería ver en estos juegos algo más que varias mejoras en las características visuales 2D y más calidad de vida. En otras palabras, no esperes algo al nivel de Final Fantasy VII Remake.

¿Enmendando los errores del pasado?

Square Enix ya ha revisado estos juegos en varias ocasiones a lo largo de estos años. Por ejemplo, hizo un gran trabajo al habilitar Final Fantasy III y Final Fantasy IV para la Nintendo DS, dándole a sus imágenes de 8 bits un nuevo estilo "chibi", en 3D.

Sin embargo, a otros títulos les ha ido mucho peor. Más recientemente, por ejemplo, el Final Fantasy 6 (posiblemente el mejor juego de Final Fantasy de todos los tiempos), fue adaptado para dispositivos móviles, tablets y PCs, pero el resultado fue espantoso, puesto que utilizaron un estilo artístico suavizado el cual acabó con todos los matices de píxeles de los gráficos originales.

El Final Fantasy 6 es un auténtico clásico, y la compañía no le ha hecho el caso que se merece durante un largo tiempo. Si esta nueva serie de títulos remasterizados que se acaba de anunciar supone, simplemente, una nueva oportunidad para este JRPG, entonces todo esto valdrá la pena.