El lanzamiento del MacBook Air 2022 en la WWDC es más probable que nunca, y es normal emocionarse

La WWDC 2022 (opens in new tab) de Apple comienza en tan solo unos días, y parece ser que en las semanas previas a la conferencia, los MacBook Air (M1, 2020) (opens in new tab) son increíblemente difíciles de comprar.

Normalmente, hablar sobre la escasez de existencias de un producto popular son malas noticias, especialmente cuando se trata de uno de los mejores portátiles (opens in new tab)que se pueden comprar en este momento, pero en este caso, esta noticia es motivo de alegría para los fans de Apple, ya que podría significar que la compañía prepara algo relacionado para la WWDC.

Según ha informado 9to5Mac (opens in new tab), el modelo de MacBook Air que cuenta con chip M1 es muy difícil de comprar ahora mismo en muchas partes del mundo, y en España, por ejemplo, según la web de Apple, puedes comprar el portátil pero la fecha de entrega estimada es entre el 1 de julio y el 1 agosto, lo cual es rarísimo.

Si bien esto podría ser frustrante para la gente que quiera comprarse el MacBook Air, también podría ser una buena noticia. Apple se ha visto afectada últimamente por problemas de suministro (opens in new tab), y es algo que en un principio nos tenían preocupados porque parecía reducir las probabilidades de que pronto lancen nuevos Mac y MacBooks, pero... ¿podría en realidad esto hacer más posible que veamos pronto un nuevo MacBook Air (2022) (opens in new tab)?

Pues sí, cada vez nos hacemos más ilusiones

Vale, a ver, lo sé, la falta de disponibilidad de MacBook Air no es una prueba sólida de que Apple esté planeando lanzar el modelo sucesor. De hecho, algunos podrían decir que demuestra lo contrario, y que si la compañía ve que sigue vendiendo como churros el MacBook Air anterior, ¿para qué iba a lanzar uno nuevo?

Sin embargo, lo cierto es que ya han pasado dos años desde que lanzaron el modelo anterior, y ya va siendo hora de que lo renueven. Además, últimamente se han multiplicado los rumores de que el nuevo MacBook Air 2022 se anunciará en la WWDC, junto con el nuevo chip M2 (opens in new tab), que será una actualización del excelente chip M1 fabricado por Apple que equipa el actual MacBook Air.

Si Apple planea lanzar el nuevo MacBook Air, eso podría explicar el limitado stock que hay ahora mismo, ya que la compañía suele dejar de vender los modelos anteriores cuando planea lanzar una nueva versión de ellos.

El retraso en los envíos del MacBook Air (M1, 2020) podría venir bien a algunos compradores si Apple anuncia el MacBook Air (2022) durante su keynote de la WWDC el 6 de junio, ya que así, en vez de comprar la versión anterior, podrían hacerse con la nueva, que se espera que llegue con grandes mejoras y un nuevo diseño. Además, Apple suele portarse bastante bien respecto a lanzar los nuevos modelos al precio por el que se venden los antiguos, por lo que este retraso que estamos viendo ahora mismo en los envíos, podría terminar siendo algo bueno.