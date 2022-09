El iPhone 14 Max podría lanzarse por sorpresa con un nombre diferente

Desde hace meses venimos escuchando que Apple lanzará un iPhone 14 Max (opens in new tab) en lugar de un iPhone 14 mini, con este nuevo modelo que va en la dirección opuesta, sirviendo como un iPhone 14 (opens in new tab) de pantalla grande (sin los extras de la línea Pro), en lugar de una versión de pantalla pequeña. Pero aunque la existencia de este teléfono no está en duda, su nombre sí lo está ahora.

Según el filtrador @Tommyboiiii (opens in new tab) en un tuit descubierto por Pocket Lint (opens in new tab), este teléfono podría llamarse iPhone 14 Plus.

La primera prueba de ello es una foto del embalaje de una funda con el nombre "iPhone 14 Plus" impreso en ella, y la siguió con otro tuit en el que se enlazaba a la fuente: el sitio web oficial del fabricante de fundas ESR (opens in new tab), en el que efectivamente se menciona un iPhone 14 Plus, y una captura de pantalla de una página de Casetify (opens in new tab) que hemos encontrado y en la que también se menciona el mismo nombre.

Ambos son respetados fabricantes de fundas de terceros que bien podrían tener información anticipada sobre el nombre, por lo que es ciertamente posible que "Plus" sea correcto.

Por otra parte, también podrían estar inventando o utilizando un texto de marcador de posición hasta que se revele oficialmente el nombre, y con la mayoría de los filtradores apuntando al iPhone 14 Max. Por lo tanto, cogemos este nuevo rumor con pinzas.

'Max' tiene más sentido

Aunque no podemos descartar el nombre de iPhone 14 Plus, diríamos que iPhone 14 Max es el nombre más lógico.

Al igual que el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) será una versión más grande del iPhone 14 Pro, se espera que el iPhone 14 Max sea una versión más grande del iPhone 14 estándar. Añadir "Plus" a la mezcla sólo complica las cosas.

Dicho esto, normalmente, los modelos "Pro Max" de Apple tienen algo más que una pantalla más grande, por lo que podría haber un argumento para usar Plus cuando es literalmente sólo el tamaño de la pantalla que cambia, pero Max todavía parece más simple y más obvio.

Aunque no contaríamos con ver un iPhone 14 Plus en nuestra guía de mejores iPhones (opens in new tab), un iPhone 14 Max bien podría hacer su aparición una vez que la línea de iPhone 14 se lance el 7 de septiembre (opens in new tab).