El Google Pixel 7a se ha podido ver al completo en vídeo antes de su lanzamiento

El Google Pixel 7a está casi completamente filtrado en este momento, ya que no solo han aparecido unidades del teléfono a la venta en eBay, sino que ahora uno de los compradores ha publicado un vídeo práctico detallado del dispositivo.

Esto viene de YouTuber Munchy (opens in new tab), y revela casi todo lo que hay que saber sobre el Pixel 7a, aunque teniendo en cuenta las extensas filtraciones anteriores es en su mayoría cosas que ya habíamos oído de todos modos.

Según Munchy, el Google Pixel 7a tiene una pantalla de 1080 x 2400 con una frecuencia de actualización de 90Hz, 8GB de RAM, un chip Google Tensor G2 y una batería de 4.300mAh. Al parecer, pesa 193g, y se dice que tanto la parte posterior como el marco se sienten como plástico, lo que sería una forma en que Google podría mantener el costo bajo. Al parecer, la unidad que tienen es de color Artic Blue, aunque se parece más al blanco en muchos planos con diferente luz.

El bloque de la cámara no sobresale tanto como en el Google Pixel 7, sino que está más en línea con el Pixel 6a. Otros detalles incluyen altavoces estéreo, un sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, y soporte tanto para carga por cable (a unos 18-20W) como para carga inalámbrica, que estiman en unos 5W, como hemos oído en otros sitios.

La cámara incluye un sensor gran angular y otro ultra gran angular en la parte trasera, con soporte para grabar vídeo en calidad 4K de hasta 60fps. La cámara frontal también permite grabar en 4K, pero no se pueden elegir los fotogramas por segundo, por lo que se supone que está bloqueada a 30fps.

Tanto la cámara principal como la ultra gran angular parecen disparar fotos a 16MP. En el caso de la cámara principal, probablemente se trate de una reducción de píxeles de 64 MP, ya que otras filtraciones han afirmado que tiene una cámara de 64MP (opens in new tab). En el caso de la cámara ultra gran angular, sólo esperábamos una de 12MP, así que no está claro qué ocurre.

¿Son fiables esas especificaciones?

Aparte de las preguntas sobre la cámara, también vale la pena señalar que la batería de 4.300mAh que mencionaron sería más pequeña de lo esperado, ya que una filtración anterior apuntaba a una de 4.400mAh.

Sin embargo, algunos de los detalles de este vídeo podrían ser erróneos, puesto que Munchy utilizó la aplicación de terceros Device Info HW (opens in new tab) para revelar muchas de las especificaciones del teléfono, y señaló que al menos en un caso esta aplicación está definitivamente equivocada, puesto que menciona tres cámaras traseras cuando sólo hay dos.

Así que, aunque no dudamos especialmente del vídeo ni del diseño físico del teléfono que se muestra, nos tomaríamos con cautela algunos de los detalles de las especificaciones.

Aun así, pronto sabremos con seguridad todas las especificaciones, pues es casi seguro que el Google Pixel 7a se presentará en Google IO 2023 el 10 de mayo. TechRadar cubrirá el lanzamiento al completo, así que vuelve aquí para conocer todos los detalles, junto con información sobre el Google Pixel Fold (opens in new tab) y la Google Pixel Tablet (opens in new tab), que también se espera que hagan acto de presencia.