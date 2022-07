El Galaxy S22 Ultra es tan popular que Samsung podría cancelar otro móvil para darle prioridad

El Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) ocupa el primer puesto de nuestro ranking de mejores móviles del mercado (opens in new tab), y tal vez, en cierta manera, sea demasiado bueno, al menos para que Samsung pueda responder a la alta demanda, y debido a ello, al parecer la compañía ha cancelado otro teléfono, con la intención de poder fabricar más unidades de su tope de gama.

Esto es lo que ha afirmado la página web coreana The Elec (opens in new tab), que ha publicado un informe en el que se dice que el Samsung Galaxy S22 FE no llegará al mercado finalmente, según fuentes de la cadena de suministros. Ese móvil Android (opens in new tab) iba a ser una versión más asequible del Galaxy S22 (opens in new tab) estándar, y ya habíamos escuchado rumores de que había sido cancelado (opens in new tab).

Según esta web, ahora la decisión de no lanzar al mercado el Galaxy S22 FE ya es definitiva, y el Galaxy S22 Ultra tiene la culpa. Aparentemente, Samsung ha decidido darle prioridad al Ultra con respecto a la producción de chips para sus móviles, y como la crisis de la falta de disponibilidad de componentes todavía no ha terminado, parece ser que la compañía no podía hacer frente a fabricar también los chips para el FE.

The Elec afirma que Samsung tenía planeado producir tres millones de unidades del Galaxy S22 FE, pero que finalmente, sacrificará esos planes a favor de poder producir más Ultras. Por otro lado, la página también ha mencionado que este no es el final de la gama Fan Edition, y que se espera que el año que viene sí que habrá una versión FE asequible del Samsung Galaxy S23 (opens in new tab).

Los modelos Fan Edition normalmente vienen con algunos recortes respecto a sus hermanos mayores, sobre todo en lo que respecta a la cámara y a ciertos aspectos del diseño, pero por otro lado, suelen contar con los mismos chips (motivo por el cual Samsung puede usar fácilmente los chips que tenía preparados para el Galaxy S22 FE en el Galaxy S22 Ultra).

No nos queda otra que pensar que la gran popularidad del Galaxy S22 Ultra ha pillado a Samsung por sorpresa, al fin y al cabo, si esperaban vender tantas unidades de este tope de gama compatible con el S Pen, entonces probablemente hubieran cancelado el S22 FE de primeras, ya que hubieran sabido que no iban a poder proveer los componentes necesarios para cubrir toda la demanda.

Esta decisión es un paso curioso hacia la gama más cara

Teniendo en cuenta que muchos países están experimentando una crisis económica debido a la subida actual del coste de la vida, nos sorprendente bastante que Samsung sacrifique su teléfono de gama media, en favor de su segundo móvil más caros (el más caro es el plegable Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab)).

Con todos los teléfonos que hay en el mercado, las versiones más económicas de los buques insignia tienen mucho potencial para ser muy populares, solo hay que fijarse en los iPhone SE de Apple o en los Pixel de la serie-A (que por cierto, el Google Pixel 6a (opens in new tab) se pondrá a la venta este verano).

Sin embargo, un problema habitual que nos hemos encontrado con los Samsung Galaxy FE, es que a menudo ofrecen una experiencia muy similar a los dispositivos de gama media de la serie-A de Samsung, que son más económicos.

Por ejemplo, el Samsung Galaxy A53 (opens in new tab) se lanzó tan solo un par de meses después del S21 FE (opens in new tab), y aun así tiene unas especificaciones y un precio mucho más competitivos, por lo que tampoco nos sorprende tanto que la compañía tenga ciertas dudas respecto al S22 FE.

Por último, también está el curioso hecho de que los fans de los teléfonos siguen estando muy felices gastándose todo su dinero en dispositivos carísimos, incluso a pesar de que haya que apretarse el cinturón en todo lo demás. Solo hay que fijarse en lo populares que siguen siendo los iPhone...