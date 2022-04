Puede que no veamos el Samsung Galaxy S22 FE, y sería algo bueno

El Samsung Galaxy S21 FE llegó hace relativamente poco, en enero, así que no esperamos ver un Samsung Galaxy S22 FE en los próximos meses. Pero es posible que no lo lleguemos a ver nunca, según una nueva filtración.

Lanzuk (el filtrador) publicó en Naver (un blog surcoreano) que no existe por ahora desarrollo de firmware para el dispositivo, indicando que no lo veríamos este año.

No quiere decir que no lo vayamos a ver en 2023. De hecho, el Galaxy S21 FE salió este mismo año (aunque debido a un retraso, porque lo esperábamos en octubre), pero el filtrador añade que la situación es similar a la del Galaxy Note antes de que fuera oficialmente cancelado.

Así que todo apunta a que no tendremos un Samsung Galaxy S22 FE, o incluso que la línea entera se cancele.

Obviamente, se trata de una filtración, pero otro filtrador, @chunvn8888, dijo hace poco que el Galaxy S22 FE 'ni siquiera está en desarrollo todavía'. No quiere decir que no vaya a salir, pero vuelve a sugerir que podría no llegar este año.

Por otro lado, ya habíamos escuchado información sobre que el teléfono sí estaba en desarrollo, y se menciona hasta el procesador que podría usar, así que ahora ya no sabemos a quién creer.

La línea Samsung Galaxy S FE no tiene sentido

Aunque no está claro si Samsung va a cancelar o no el Samsung Galaxy S22 FE, podría tener sentido hacerlo, ya que el móvil no llegaría a ser una compra muy sensata.

El Samsung Galaxy S21 FE se lanzó un año después que el Samsung Galaxy S21 y tenía casi las mismas especificaciones, y aunque su precio de lanzamiento era más bajo que el del S21 estándar, este último llevaba tanto tiempo en el mercado que ya se podía encontrar más barato que el S21 FE.

Ese es el problema, teniendo en cuenta cómo está posicionado el FE (por debajo de la línea Galaxy S), en el caso del S21 FE no era tanta la diferencia como con el Samsung Galaxy S20 FE.

Samsung debería de fabricar estos teléfonos o intentar encontrar la manera de diferenciarlos más claramente del resto de la línea de los Galaxy S.

Vía Notebookcheck