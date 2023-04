El evento de presentación Samsung Galaxy Unpacked podría adelantarse este año

Samsung podría presentar sus plegables Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab)y Galaxy Z Flip 5, (opens in new tab) y sus nuevos smartwatches Galaxy Watch 6, antes de lo esperado, ya que un nuevo rumor apunta a una fecha de lanzamiento en julio.

Tradicionalmente, la compañía ha celebrado este Unpacked de verano en agosto, incluso después de desvincularlo de la feria IFA de Berlín. Para 2023, sin embargo, se cree que Samsung adelantará el evento a la última semana de julio.

Este último rumor procede de SamMobile (opens in new tab), y lo cierto es que añade más peso a un informe anterior que señalaba que la compañía comenzará la producción en masa de las bisagras de sus plegables antes (opens in new tab) de lo que ha hecho en años anteriores.

Es verdad que un lanzamiento en julio no sería significativamente más temprano que en años anteriores, pero adelantar la fecha dos semanas significaría que la fecha de puesta a la venta también se adelantaría dos semanas. Con el Google Pixel Fold (opens in new tab) y el Motorola Razr (opens in new tab) al acecho es probable que Samsung esté sintiendo la presión, lo que podría explicar este calendario de lanzamiento adelantado.

¿Posible coordinación con Google?

En caso de confirmarse esto, Samsung no será la única compañía que adelantará sus lanzamientos este año, ya que se dice que Google también lanzará Android 14 (opens in new tab)antes de lo esperado; normalmente sale en septiembre, pero este 2023 se habla de agosto. Eso significa que Google podría lanzar el esperado plegable Pixel Fold con Android 14 (que es un sistema operativo desarrollado para sacar el máximo partido de los dispositivos plegables), más o menos a la vez de cuando se rumorea que Samsung lance su Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab) con Android 13.

Samsung podría estar alineando su lanzamiento Galaxy Z Fold 5 y Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab) con el lanzamiento de Android 14 este año deliberadamente. Teniendo en cuenta que la compañía suele lanzar sus Fold y Flip a mediados de agosto, cambiar a la última semana de julio este 2023 significaría que Android 14 y los nuevos plegables de Samsung podrían llegar al mismo tiempo, lo que permitiría a Samsung precargar esta última versión en sus propios plegables.

Lo cierto es que Samsung siempre lanzará una versión actualizada de One UI con sus smartphones y plegables (para aprovechar sus capacidades específicas) independientemente de lo que haga Google con Android. Sin embargo, esta es la primera vez que Google hace una versión de Android centrada en los plegables, que seguramente lanzará junto con su propio dispositivo plegable, el Pixel Fold. Como tal, sería una oportunidad perdida si uno de los mayores partidarios y jugadores de Android no aprovechara el momento, suponiendo que las afirmaciones sobre los cambios de fechas estén en lo cierto.